天水圍貨車馬路落尾板累私家車驚險直撞　貨車司機今涉危駕被捕

網上昨日（27日）瘋傳一段車禍片段，一輛貨車在天水圍警署對開路中落尾板，另一輛私家車直撞「刀片」，驚險程度引起網民熱議。警方今晚（28日）表示，昨午約4時35分接獲報案，指一輛貨車橫泊在天水圍天美街往天河路方向行車線，司機打開尾板準備卸貨時，一輛私家車駛至，左側鏡懷疑撞到貨車尾板。私家車姓陳（33歲）男司機其後感到不適，今日凌晨約1時40分到天水圍醫院治理。

新界北總區交通部調查及支援組人員接手調查後，今早約11時25分在上水拘捕涉案姓郭（45歲）貨車男司機，他涉嫌「危險駕駛」，獲准保釋候查，6月下旬向警方報到。涉案貨車已被拖往大欖涌汽車扣留中心作進一步檢驗。



一輛私家車駛至收掣不及，側鏡猛撼尾板，側鏡粉碎四散。（Sing Yiu / 車cam L（香港群組）影片截圖）

從網上流傳的車cam片段可見，一輛密斗貨車在天美道近天水圍警署對開，在兩條行車線之間越雙白線，90度轉彎駛入一間幼稚園。惟貨車前半車身駛上行人路後，男司機便停車及放下車尾板，當時後半車身仍橫亘馬路。未幾，一輛私家車駛至收掣不及直撞，側鏡被尾板撞至粉碎。貨車男司機見狀走往尾板查看，左右張望；多名家長亦手抱幼童走出圍觀。

事件引起網民熱議，不少人批評貨車司機妄顧安全，「點解會咁樣打橫路中間開尾板咁癲！」、「咁樣停車落板，想害死人！」、「打橫架車欄路開尾板落貨？」、「兩條線畀佢封哂（晒）落貨‥‥‥」。