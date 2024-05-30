騙徒扮慈善團體及指定供應商　利用市民善心空頭支票涉呃$7,600萬

警方最近破獲一個詐騙集團，拘捕7名男女。騙徒利用市民善心，假扮慈善團體冀市民到「指定供應商」，代購日用物資予慈善團體及學校等，隨後再用空頭支票向相關市民「找數」，惟翌日發現彈票，騙徒及「指定供應商」早已逃之夭夭。據了解，單單五月份已涉款高達7,600萬元，其中大部份被警方聯同銀行方面「截獲」；而騙徒成功呃取的金額共約120萬元，涉及十多名受害人。



警方西九龍總區科技及財富罪案組署理總督察何鍚康，講述案情。(羅日昇攝)

警方西九龍總區科技及財富罪案組署理總督察何鍚康表示，西九龍總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，於5月28日及29日，在全港各區展開代號「呼風」（WINDMASTER）的打擊騙案行動，在全港各區拘捕4名本地男子、及3名本地女子，年齡介乎37至57歲，涉嫌「串謀詐騙」，他們大部份報稱無業，均為詐騙集團骨幹成員，懷疑集團背後有黑社會操縱。被捕人懷疑與200多宗發生於5月6至27日的騙案有關。

何指出，調查人員發現單是5月份的支票，已涉近200張，涉款達7,600萬港元。該批不法分子活躍西九龍，他們會於不同銀行的櫃台及入票機，使用空頭支票。所幸，警方透過銀行找到部份受害人，他們大部份人無金錢損失。惟約有十多人、合共損失約120萬元，最大宗單一案件涉款為40萬元。

調查顯示，騙徒會致電受害人，並訛稱為學校職員或者慈善團體，要求受害人到指定的供應商代購床褥或食物。騙徒其後會偽造轉賬紀錄截圖、或存入無效或空頭支票，以證明已付貨款給受害人。當受害人向「指定供應商」繳付貨款後，即無法聯絡騙徒及供應商。行動中，人員檢獲196張支票、及15本支票簿。當中有17張支票，為近期爆竊案件的贓物。

被捕人將被暫控「串謀詐騙」罪，案件將於今日（5月30日）及明日（31日）於九龍城裁判法院提堂。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「串謀詐騙」一經被定罪，最高刑罰為監禁14年。