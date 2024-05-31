涉將單位間劏房予賣淫集團　每月收逾$2萬租金　17名業主被捕

觀塘警區本月展開名為「降獸」的執法行動，打擊區內街頭賣淫活動。警方發現有業主將唐樓單位改建成多個狹窄的劏房單位，並持續以高昂租金租予賣淫集團。警方在行動中一共拘捕9名持內地雙程証的女性工作者，以及17名劏房單位業主，涉嫌「違反逗留條件」及「出租/容許處所用作賣淫用途」等罪。警方指，早前發向相關業主發警告信，惟部分業主仍繼續容許名下單位被用作賣淫用途。



觀塘警區特別職務隊第一隊督察姜姵瑩陳述案情。（黃學潤攝）

觀塘警區特別職務隊第一隊督察姜姵瑩陳述案情，指警方於5月20日及昨日（30日）進行代號「降獸」行動，聯同入境處打擊觀塘區內的街頭賣淫活動。姜姵瑩指，區內不少唐樓業主將單位改建成多個劏房，以月租2萬至2.5萬元租予賣淫集團。賣淫集團亦大量租用劏房單位作賣淫場所。警方過去一年多次向相關業主發出警告信，要求他們不容許單位被用作賣淫用途，否則將承擔責任。惟部分業主繼續容許名下單位被用作賣淫用途。

部份業主持兩至三個單位，再將單位劏開2至4間房不等，業主將劏房單位租予賣淫集團租客，租客又再將單位以日租500元的「租上租」的形式，分租予其他人。警方多次親手派遞警告信給相關業主，惟部份業主卻依然沒有遵從。至於賣淫集團提供的性交易，肉金每次200元至350元不等。

警方在5月20日在全港多區，以涉嫌「出租/容許處所用作賣淫用途」拘捕10名業主，包括4名本地女子及6名本地男子，年齡介乎30至75歲。警方同日在觀塘市中心，以涉嫌「違反逗留條件」一共拘捕8名持內地雙程證的女性工作者，年齡介乎35至51歲。

繼5月20日的行動後，觀塘警區昨日再聯同入境處在全港多區執法，以涉嫌「出租/容許處所用作賣淫用途」拘捕7名業主，包括3名本地女子及4名本地男子，年齡介乎33至61歲。同日在觀塘市中心，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕一名持內地雙程証的40歲女性工作者。警方在兩次行動中，一共拘捕9名持內地雙程証女性工作者，以及17名劏房單位業主。目前所有被捕人已獲准保釋候查。

警方呼籲，身為業主的市民，切勿以為自己並非直接將單位租予性工作者，就能置身事外，根據《刑事罪行條例》第145條，任何人身為業主，處所租客、佔用人或掌管人，准許處所的全部或部份地方作賣淫用途，即屬違法，一經定罪可被判處監禁7年，市民切勿以身試法。警方重申，行動將持續進行，無間斷採取各種手段及執法，全力打擊區內的街頭賣淫活動及賣淫集團，遏止賣淫活動衍生的社區問題。