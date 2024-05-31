內地凍肉偷入境 貨車、手拉車運1200公斤貨 兩地海關執法拘5男
香港海關聯同內地海關於今年4月及5月，展開代號「破冰者」的行動，打擊非法進口凍肉，合共偵破兩宗案件，檢獲1,200公斤懷疑非法進口凍肉，市值約7.2萬元，據悉當中包括牛肉、雞肉及豬肉。行動中香港海關拘捕5名男子（30至57歲），其中4人已獲准保釋，餘下一人已被食物環境衛生署檢控。
首宗案件發生於4月，海關根據情報及調查，發現有不法分子由沙頭角中英街，非法進口凍肉到香港，再在上水一帶派予其他車輛，遂於4月10日採取執法行動，在上水一帶截查4架車，檢獲大批懷疑非法進口凍肉，該批肉類均無相關進口許可證，海關懷疑該4架車的司機正參與非法進口凍肉活動，於是拘捕他們。4人現已獲准保釋候查。
至5月，香港海關再發現有不法分子從內地經羅湖口岸帶凍肉來港，之後在香港分發，遂聯同內地海關展開聯合行動，5月29日在羅湖口岸截查一名入境男子，在其手拉車發現2公斤凍肉及一批雞蛋。由於該名男子未能出示有效衛生證明書，海關於是將他拘捕，並轉交食環署跟進調查。由於他並未持有有效衛生證明書，且在無取得食環署書面准許下輸入肉類及蛋類，故已被食環署檢控。
海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任林駿興表示，涉案肉類及食品在運送過程當中，沒有儲存在適當溫度及環境，用作運輸的車輛亦無任何冷藏裝置；該批來歷不明的凍肉沒有接受任何檢查或檢測，難證實可以安全讓人食用，存在很大食安風險。海關會繼續嚴厲執法，打擊非法進口受規管食物的活動，並呼籲市民向持牌及信譽良好店舖購買食物。
根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入以上食品，必須提供來源地有關當局簽法的衛生證明書或食環署預先准許，違者一經定罪可判罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據《進出口條例》，任何人在無許可證下輸入禁運物品，一經定罪最高罰款200萬元及監禁7年。
市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），向海關舉報非法進口受管制食品的資訊。