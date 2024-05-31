內地凍肉偷入境　貨車、手拉車運1200公斤貨　兩地海關執法拘5男

香港海關聯同內地海關於今年4月及5月，展開代號「破冰者」的行動，打擊非法進口凍肉，合共偵破兩宗案件，檢獲1,200公斤懷疑非法進口凍肉，市值約7.2萬元，據悉當中包括牛肉、雞肉及豬肉。行動中香港海關拘捕5名男子（30至57歲），其中4人已獲准保釋，餘下一人已被食物環境衛生署檢控。



香港海關聯同內地海關於今年4月及5月，展開代號「破冰者」的行動，檢獲1,200公斤懷疑非法進口凍肉，市值約7.2萬元。（翁鈺輝攝）

首宗案件發生於4月，海關根據情報及調查，發現有不法分子由沙頭角中英街，非法進口凍肉到香港，再在上水一帶派予其他車輛，遂於4月10日採取執法行動，在上水一帶截查4架車，檢獲大批懷疑非法進口凍肉，該批肉類均無相關進口許可證，海關懷疑該4架車的司機正參與非法進口凍肉活動，於是拘捕他們。4人現已獲准保釋候查。

海關4月在上水一帶截查4部車，檢獲大批懷疑非法進口凍肉，並拘捕4名涉案司機。（翁鈺輝攝）

至5月，香港海關再發現有不法分子從內地經羅湖口岸帶凍肉來港，之後在香港分發，遂聯同內地海關展開聯合行動，5月29日在羅湖口岸截查一名入境男子，在其手拉車發現2公斤凍肉及一批雞蛋。由於該名男子未能出示有效衛生證明書，海關於是將他拘捕，並轉交食環署跟進調查。由於他並未持有有效衛生證明書，且在無取得食環署書面准許下輸入肉類及蛋類，故已被食環署檢控。

海關5月在上水一帶截查4部車，在羅湖口岸截查一名入境男子，在其手拉車發現懷疑非法進口的2公斤凍肉及一批雞蛋。（翁鈺輝攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任林駿興表示，涉案肉類及食品在運送過程當中，沒有儲存在適當溫度及環境，用作運輸的車輛亦無任何冷藏裝置；該批來歷不明的凍肉沒有接受任何檢查或檢測，難證實可以安全讓人食用，存在很大食安風險。海關會繼續嚴厲執法，打擊非法進口受規管食物的活動，並呼籲市民向持牌及信譽良好店舖購買食物。

香港海關聯同內地海關於今年4月及5月，展開代號「破冰者」的行動，檢獲1,200公斤懷疑非法進口凍肉，市值約7.2萬元，海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任林駿興交代案情。（翁鈺輝攝）

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入以上食品，必須提供來源地有關當局簽法的衛生證明書或食環署預先准許，違者一經定罪可判罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據《進出口條例》，任何人在無許可證下輸入禁運物品，一經定罪最高罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），向海關舉報非法進口受管制食品的資訊。