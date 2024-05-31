警破兩賊黨拘6人　4匪蠱惑奇招扮睇樓　圖趁機爆竊大埔私樓事敗

警方日前展開代號「帝聯」的反爆竊行動，搗破一個爆竊團伙，有人疑假扮樓盤買家，獲安排到大埔一私人屋苑參觀期間，趁機到其他單位以鐵筆撬開大門圖爆竊，但不成功，警方接手跟進，以涉嫌「企圖爆竊」成功拘捕4名本地男子，據悉他們為朋友關係。此外，警方亦拘捕兩名斯里蘭卡籍男子，涉嫌盜取一輛私家車及2個水泵後，再到一個位於落馬洲的貨倉爆竊，偷取價值約4萬元銅線。



警方在行動中共拘捕6名男子。（黃學潤攝）

4男交假資料扮「睇樓」 趁機到其他單位圖爆竊

警方偵破一宗手法較為罕見的爆竊案，並搗破一個爆竊團伙。本月13日下午約3時，警方接報指大埔一私人屋苑的大門有被撬開痕跡，經調查後發現有4名男子偽裝為樓盤買家，他們透過地產經紀，獲安排到該屋苑的單位參觀，其間2名男子趁機到其他單位，以鐵筆圖撬開大門爆竊，但未能成功，然後逃去無蹤。

警方翻查閉路電視及情報分析，鎖定部分人身份，於前日（29日）上水拘捕一名男子，相信負責「睇水」；其後於昨日（30日）分別在深水埗、旺角及尖沙咀，拘捕另外3名涉案男子，並檢獲一批案發衣物。四名被捕男子（35至47歲）現正被扣查，將於明日（6月1日）在屯門裁判法院提堂。據了解，四人為朋友關係。

大埔警區總督察（調查）葉栢麟形容，團伙計劃和分工仔細，先有其中一人向地產經紀提供虛假資料，其後4名男子到涉案屋苑，2人假扮參觀樓盤，另外2人則潛入其他樓層單位圖爆竊。

警員在低密度住宅罪行反爆竊巡邏。（黃學潤攝）

涉貨倉偷走$4萬銅線 兩斯里蘭卡漢落網

邊界警區刑事部及機動部隊亦破獲一宗爆竊案，拘捕2名持「行街紙」的斯里蘭卡籍男子，年齡介乎41及44歲。他們涉嫌於5月中在元朗盜取一輛私家車，並在天水圍一車房偷取2個水泵，然後於周一（27日）凌晨時分潛入落馬洲青山公路一貨倉爆竊，偷取價值約4萬元的銅線。行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

大埔警區總督察（調查）葉栢麟（左）及新界北總區刑事總部總督察徐嘉穎（右）交代案情。（黃學潤攝）

跨部門展開高姿態巡邏

跨部門過去一星期以情報策略作部署，展開高姿態巡邏。當中政府飛行服務隊使用直升機在高空巡邏、新界北衝鋒隊使用無人機在山嶺搜索、快速應變部隊在密林加強巡邏、機動部隊在市區加強巡邏、交通部人員亦在主要幹道設立路障，務求做好預防工作。

警方亦向地產經紀及物管職員呼籲，如有客人欲「睇樓」，應先核對及記錄客人個人資料；如認為有可疑，應提高警覺，考慮報警處理。警方又指，暑假外遊季節將至，市民外遊時應鎖好門窗，尤其在低層村屋及靠山坡住宅，住戶應避免在家裏擺放大量金錢，並應安裝閉路電視。