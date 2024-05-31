有片｜大角咀貨車起火爆炸波及的士　途經目擊者：走呀走呀好驚！

大角咀今午（31日）有貨車起火。下午5時許，警方接報指一輛貨車，在大角咀海輝道近南昌公園一個迴旋處冒煙起火。《香港01》接獲途經現場的讀者Rex提供片段，見到貨車車輪位置冒出熊熊烈火及大量濃煙，車上有人問「我哋會唔會快啲離開呢個現場環境呢？我覺得好恐怖呀！」車輛駛近事發位置時，貨車更疑突然爆炸傳出巨響，波及剛好經過貨車旁邊的一輛的士，其左後車門被碎片擊凹。片中人聞巨響隨即嚇得大叫：「嘩！走呀走呀走呀，好驚呀！」



現場濃煙升上半空，在附近街道亦可見到，有市民在附近聽到爆炸聲響，隨即拍攝片段上載到互聯網，形容「好大鑊喎！」。消防接報趕至，動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄，事件中幸無人受傷。



現場消息稱，當時貨車載着一批廢料，由屯門駛出市區；的士則載客途經現場欲往大角咀。貨車司機向《香港01》記者表示，當時有途經車輛「砵一砵我」，他自己亦望向倒後鏡，發現「有啲唔對路」，於是將車靠近路邊，驚見車架及車輪位置「突然間有煙，我想搵嘢撥都撥唔熄佢，唉無辦法呀，報警呀！」

周姓的士司機則笑言事件是「小事嚟啫」，當時其車上「全部都係男人嚟嘅」，未有受驚，又稱因見貨車「嗰陣時唔係好大火」，於是照樣駛過，不料受爆炸波及。他與貨車司機交換聯絡資料，指賠償問題「大家都係搵老細」處理。

至於提供現場片段的讀者Rex受訪時則說，當時由朋友駕車接載，途經上址時發現遠處有濃煙，駛近後始知貨車起火，更突然爆炸，傳出「嘭」一聲巨響，車上眾人大吃一驚，立即駕車離開。Rex指爆炸一刻剛好有一輛的士駛過，「可能架的士擋一擋」，故朋友的車初步沒有損毀，但有「黑色嘢」，稍後會再仔細檢查車身。