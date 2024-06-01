警「放蛇」打擊白牌車　九龍往機場索價$780　六旬男司機被捕

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊於今日（6月1日）在區內進行以情報主導的打擊交通違法行動。人員於網上平台發現有私家車提供接載服務，遂展開打擊非法私家車作出租或載客取酬用途（俗稱白牌車）的行為。



行動中，人員派員喬裝乘客，在一網上平台以780元租用一輛私家車由九龍區前往香港國際機場，並拘捕一名62歲姓王本地男司機，他涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」，現正被扣留調查。該私家車則因沒有運輸署發出的出租汽車許可證及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被警方扣查作進一步檢驗。



有警員派員喬裝乘客，在一網上平台以780元租用一輛私家車由九龍區前往香港國際機場，並拘捕一名男司機。（警方提供）

警方重申，駕駛人士除非獲發有關牌照，否則不得駕駛汽車以作出租或取酬載客用途，首次定罪最高可被罰款5,000元及監禁3個月，並暫時吊銷車輛牌照及扣押車輛3個月，再次定罪最高可被罰款一萬元及監禁6個月，並暫時吊銷車輛牌照及扣押車輛6個月。警方亦呼籲，非法出租或載客取酬的車輛因沒有第三者保險，會引致乘客及其他道路使用者可能失去應有的保障，故市民切勿租用有關車輛，並表明會繼續嚴厲執法打擊相關違例罪行，以保障市民安全。