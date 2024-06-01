深水埗海壇街路邊現小窿　一日間驚變10米巨窿　路牌鐵欄墮坑

深水埗發生路陷，驚現長10米、深達3米的大洞。昨日（5月31日）下午約5時半，海壇街及桂林街交界發生路陷，據報有車輛行車時受影響。據悉，當時現場未有車輛受影響，但行人路邊的數格無障礙導盲膠磚有下陷情況。維修人員以圍欄圍封及檢查情況。



沒料到經過一日維修及懷疑天雨影響，路陷範圍大幅擴大。今午（6月1日）下午4時許，記者於現場所見，巨窿面積或達10米乘10米、深度達3米，「海壇街」路牌、交通指示路牌、多個路邊鐵欄、水務署膠馬等均跌入洞內。洞內水管、電線外露，且有黃泥積水。當局圍封現場派員搶修，有路過的市民驚見此「奇景」，拿出手機拍照記錄。



運輸署表示，因路面下陷，2024年5月31日至2024年6月5日期間，由下午9時至翌日上午8時，海壇街介乎欽州街與桂林街之間的全線封閉，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。受影響巴士已改路行駛。



深水埗海壇街及桂林街交界發生路陷，路洞深達3米，洞內有積水。（王譯揚攝）

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深水埗區區議員林偉文於現場視察情況，指有居民反映現場有滲漏情況，故上址應正進行工程，起初有個小窿，懷疑因天雨影響衝走沙泥，導致路陷情況擴大。相關部門水務署、路政署、渠務署跟進，暫無收到停水停電報告，未知何時可完成修復。