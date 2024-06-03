黃大仙中心北館外兩車互撼　疑曾撞上巴士站釀6人傷包括候車乘客

黃大仙發生車禍。周一（6月3日）凌晨近1時，兩輛福士GOLF私家車，在龍翔道往觀塘方向，途至近黃大仙中心北館巴士站對開相撞，兩車均嚴重受損，零件四散橫亙路中，其中一輛私家車曾冒煙、車頭蓋飛脫；另一輛則車頭引擎移位、車輪甩脫。據了解，兩車疑曾撞向過巴士站，波及等巴士的乘客。當局接獲多個報案，派出大批救援人員趕至現場。上址3線行車，其中左及中線需暫時封閉。

據了解，事發時兩輛私家車沿龍翔道東行，期間在龍翔官立中學對開轉左彎時懷疑失控，衝前數十米後，撞毀分隔龍翔道慢線與巴士專線石壆間的消防鐵閘，兩車再衝向巴士站，掃毀多個巴士站牌及燈箱等，期間一名等巴士乘客走避不及受傷，兩車先後衝出巴士專線，分別停在龍翔道的中線及慢線。

據悉，停在中線上的私家車上，名司機及1名乘客受傷；停在慢線的私家車上，則兩名乘客受傷。司機一度不知所終，期後警員經調查，得悉較早時因該名司機受傷較嚴重，有其他熱心車輛經過，將其送往聯合醫院治理。計同等巴士的男乘客，合共6人受傷須送院治理。而兩名司機亦通過了酒精測試，證實沒有飲酒。



兩車相撞後零件四散，阻礙兩條行車線。(李家傑攝)

其中兩名傷者由消防員及救護員即場治理。(李家傑攝)

一名等候巴士的男乘客被波及受傷。(李家傑攝)

消防員檢視被撞毀的巴士站牌及燈箱。(李家傑攝)

兩車疑撞毀消防閘後剷上巴士站。(李家傑攝)

其中一輛私家車車頭盡毀，零件如齒輪等亦四散地面。(李家傑攝)

其中一名傷者在救護車上接受治理。(李家傑攝)

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