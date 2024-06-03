半山羅便臣道小巴疑失控自炒撞燈柱　司機受傷送院

撰文：馬耀文
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今日（3日）上午7時許，半山羅便臣道近巴士站一輛小巴懷疑失控自炒，並撞向燈柱，據報小巴司機一度在車廂內暈倒，其後回復清醒，胸口痛被送往瑪麗醫院救治。警方正調查事故成因。

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