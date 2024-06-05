低價出售冒牌黃道益、雙飛人等　海關檢5千件假貨拉5人包括供應商

海關搗破一個供應商及零售店，懷疑售賣冒牌藥物及化妝品，當中包括受巿民及遊客歡迎的黃道益活絡油及雙飛人藥水，拘捕5名負責人及職員；檢獲物品共5,100件，巿值62萬元。



海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍提醒巿民向信譽良好的店舖購買中成藥及化妝品。（羅敏妍攝）

海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍稱，較早前海關接獲舉報，指有人以低價供應及出售冒牌藥物及中成藥，於是展開調查，並聯絡商品持有人，昨日採取執法行動，突擊搜查位於旺角的3間零售店及火炭的供應商儲存倉庫，檢獲5,100件冒牌物品，共值62萬元，拘捕3男2女（年齡由28至90歲），分別3名負責人及店舖員工，涉嫌違反商品說明條例。各人現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

陳續稱，涉案供應商在新界區設貨倉，以低調、隱藏及打游擊的方式，由俗稱「行街」的售貨員，將冒牌藥物的樣辦帶到不同零售店舖推銷以獲得客源，藉此減低執法人員發現的風險和提高調查難度。

該批冒牌貨的包裝及樽身仿真度高，巿民難辨真偽；但因成本關係，部份防偽細節仍然處理得較粗疏。例如，藥物說明書的紙質和樽底紋路，真貨是光滑，假貨則甚是粗糙，厚薄不同；真貨樽身的商標清晰；樽底的批號數字，真假是置中，假貨則偏向一邊。

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由於藥物及化妝品也有機會直接食用和塗在皮膚上，成份和成效不清楚，有機會令用家出現皮膚敏感，甚至更嚴重健康問題。海關會將樣辦化驗，查找是否有重金屬之類。巿民宜到信譽良好的商舖購買同類商品，如有懷疑，應向商標持有人查詢，商戶採購時也要謹慎；亦可致電海關熱線25456182或網上填表。