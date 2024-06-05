低價出售冒牌黃道益、雙飛人等 海關檢5千件假貨拉5人包括供應商
撰文：羅敏妍
出版：更新：
海關搗破一個供應商及零售店，懷疑售賣冒牌藥物及化妝品，當中包括受巿民及遊客歡迎的黃道益活絡油及雙飛人藥水，拘捕5名負責人及職員；檢獲物品共5,100件，巿值62萬元。
海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍稱，較早前海關接獲舉報，指有人以低價供應及出售冒牌藥物及中成藥，於是展開調查，並聯絡商品持有人，昨日採取執法行動，突擊搜查位於旺角的3間零售店及火炭的供應商儲存倉庫，檢獲5,100件冒牌物品，共值62萬元，拘捕3男2女（年齡由28至90歲），分別3名負責人及店舖員工，涉嫌違反商品說明條例。各人現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。
陳續稱，涉案供應商在新界區設貨倉，以低調、隱藏及打游擊的方式，由俗稱「行街」的售貨員，將冒牌藥物的樣辦帶到不同零售店舖推銷以獲得客源，藉此減低執法人員發現的風險和提高調查難度。
該批冒牌貨的包裝及樽身仿真度高，巿民難辨真偽；但因成本關係，部份防偽細節仍然處理得較粗疏。例如，藥物說明書的紙質和樽底紋路，真貨是光滑，假貨則甚是粗糙，厚薄不同；真貨樽身的商標清晰；樽底的批號數字，真假是置中，假貨則偏向一邊。
+8
由於藥物及化妝品也有機會直接食用和塗在皮膚上，成份和成效不清楚，有機會令用家出現皮膚敏感，甚至更嚴重健康問題。海關會將樣辦化驗，查找是否有重金屬之類。巿民宜到信譽良好的商舖購買同類商品，如有懷疑，應向商標持有人查詢，商戶採購時也要謹慎；亦可致電海關熱線25456182或網上填表。