珍惜生命｜欣澳站對開海面男子墮海　消防員救起昏迷送院不治

今日（ 5日）中午12時半左右，一名釣魚人士報案，指他在欣澳站對開海邊釣魚時，發現有人在海面載浮載沉。人員到場將一名中年男子救上岸，惟他昏迷不醒，被送往北大嶼山醫院搶救，至下午1時許證實不治。警方調查證實死者為52歲姓李男子，正調查其墮海原因。據了解，他生前受抑鬱症困擾，並曾萌死念。



報案人曾先生稱，他在石隙整理架生後準備釣魚，不料見到約兩米外有人俯伏水中，連忙報警：「拉返上嚟都好吖！佢（事主）衣著齊整，黑色衫、白色波鞋，都幾肥胖，長褲。」據他所知，警員在場檢獲疑是事主的手機。

水警在場協助調查。（黃學潤攝）

消息指，李男生前任職污水處理廠技術員，與家人同住於葵涌。他已被診斷患上抑鬱症且常有死念，惟他在約一個月前停藥。今早約6時半，妻子喚醒李男服藥後出門上班，其後他於中午約12時半被發現在欣澳海面載浮載沉，由接報到場的消防員救起，其後被送往北大嶼山醫院，惟經搶救後證實不治。警方在現場沒有檢獲遺書，亦沒有發現掙扎、搶劫或其他可疑跡象。

警員在岸邊調查。（黃學潤攝）

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