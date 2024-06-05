巴西抵港女旅客體內藏$60萬可卡因　涉販毒被起訴周四提堂

香港海關前日（3日）在香港國際機場偵破一宗涉及體內藏毒的販毒案件，檢獲700克懷疑可卡因，估計市值約60萬元。涉案37歲女子已被暫控一項販運危險藥物罪名，案件於明日（6日）在西九龍裁判法院提堂。



香港海關在機場偵破一宗涉及體內藏毒的販毒案件，檢獲700克懷疑可卡因，估計市值約60萬元，並拘捕一名34歲女旅客。（海關提供）

該名37歲女旅客前日從巴西聖保羅經法國巴黎飛抵本港，關員替她清關期間發現有可疑，懷疑她體內藏毒，將她帶到醫院檢查。經檢查後，醫生確認該名女子體內藏有異物，海關人員隨即把她拘捕。截至今（5日）午2時，被捕女子已從體內排出75粒共重約700克的懷疑可卡因，估計市值約60萬元。

隨着訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。