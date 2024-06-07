水警海關芝麻灣半島反走私行動　檢210萬魚翅及平板電腦

水警聯同海關今日（7日）凌晨在芝麻灣半島一帶進行反非法入境及反走私行動，其間發現可疑快艇及私家車駛近芝麻灣一帶的沙灘，13名男子將貨物從車上搬到快艇上，被發現後即棄貨逃去。人員在現場檢獲共16箱懷疑走私魚翅及平板電腦，總市值約210萬元。案件交由相關部門繼續跟進調查，暫未有人被捕。



人員在現場檢獲懷疑走私平板電腦。（警方提供）

水警總區特遣隊、水警小艇分區及水警南分區聯同海關海域調查組人員，今日（7日）凌晨在芝麻灣半島一帶進行反非法入境及反走私行動。人員經過深入調查及情報分析後，懷疑近日有不法份子在南大嶼山芝麻灣一帶進行走私活動。行動中，人員發現2艘沒有亮起航行燈的可疑快艇駛近芝麻灣一帶的沙灘，1輛私家車同時亦駛近現場。現場共有13名男子將貨物從車上搬到2艘快艇上。

人員隨即採取行動，其中1人駕駛該私家車逃離現場，其餘12名男子亦分別跳上該兩艘快艇，並高速往長洲方向逃去。水警人員曾展開追截，惟快艇最終逃離香港南面水域往內地方向駛去。

人員在現場檢獲懷疑走私魚翅。（警方提供）

行動中，人員在現場檢獲共16箱懷疑走私魚翅及平板電腦，總市值共約210萬元。案件交由相關部門繼續跟進調查，暫未有人被捕。

警方重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。