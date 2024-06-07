九龍區多處地盤及商舖屢遇竊　重案組拘兩男　涉12案失物值$65萬

警方展開「獵馬行動」第二浪，經情報分析及調查後，鎖定一個地盤盜竊及爆竊犯罪團伙，昨日（6日）在深水埗區拘捕2名中國籍男子，他們涉9宗在秀茂坪區、將軍澳區、黃大仙區的地盤竊案及3宗爆竊案，涉款逾65萬元；被捕人士正被扣查。秀茂坪警區重案組第一隊已接手跟進，行動會繼續。



秀茂坪警區重案組第一隊主管督察李泳鋒陳述案情。（陳麗娟攝）

秀茂坪警區重案組第一隊主管督察李泳鋒陳述案情時提到，隨着地盤陸續落成，警方留意到地盤盜竊案件有所上升。東九龍總區情報組及秀茂坪警區情報組收集情報後，成功鎖定了一個活躍在九龍區的犯罪團伙。

針對地盤竊案，犯罪團伙會趁地盤收工時間或繁忙時間潛入、或闖入保安較薄弱的地點，偷取工程工具和職員個人物品，再將物品轉售圖利。涉案人士專門在沒有上鎖的公共空間下手，即使有地方以密碼鎖作保安用途，亦因密碼由所有地盤工人共享而失去防盜效果，「形同虛設」。

另外，針對爆竊案件，涉案人士主要鎖定正在裝修的商舖，以及保安比較薄弱的地舖，利用商家繁忙時間或借午飯時間，直接闖入商舖裏面偷取工具或職員的個人物品。

李續指，秀茂坪警區重視區內地盤盜竊案件，警方除了會加強在高風險地區巡邏與截查可疑人士，亦會透過多方合作，如：秀茂坪區警民關係組統籌的「維壘計劃」，會定期向地盤負責人及保安員舉辦犯罪講座及派發傳單，傳遞防罪訊息及提高警覺。另外，已與各個地盤負責人設立通訊群組，交流罪案消息，方便地盤負責人見到可疑人士在地盤一帶出現時能立即通知警方。

警方呼籲地盤和建築公司，不要將一些工具放置於未上鎖的地方，亦都不要將密碼鎖的密碼告訴他人，以減少罪案的發生；警方亦於很多裝修中的商鋪發現，工人為貪方便，沒有鎖好大門或鎖好財物就離開，令到賊人有機可乘。

秀茂坪警區重案組第一隊主管督察李泳鋒陳述案情。（陳麗娟攝）

警方建議相關單位，可提醒工人，以提高其防罪意識，並考慮安裝高清閉路電視或轉用指紋鎖，加強相關的保安措施。同時呼籲回收公司，不要接收來歷不明的地盤工具、電線、銅線，這有機會觸犯「處理贓物罪」，一經定罪最高可判處監禁14年；至於盜竊為嚴重罪行，一經定罪最高可判處監禁10年。