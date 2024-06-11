珍惜生命│麗閣邨中年漢危站大廈圍欄　趁消防搬氣墊趨近時墮樓亡

長沙灣發生不幸墮樓事件，一名男子送院後不治。

網上有片段廣傳，一名街坊在麗閣邨寓所向窗外拍攝，可見片段中有多名消防員，在麗蘭樓與怡美閣交界的邨內馬路，張開救生氣墊，成功展開後隨即合眾人之力，將氣墊搬往麗蘭樓對出，拍片街坊加以旁述：「消防員嚟到打開個氣墊，都唔使3分鐘呀，幾快趣呀香港啲消防」。然而在移動期間，片段突然聽到多人大叫，旋即傳來巨響。該拍片街坊目擊整過墮樓過程，概歎「死咗囉！真係睇住佢跳，哎呀好恐怖，唔影喇！」就片段所見，當時氣墊與事主墮樓位置只差約10米。



消防在馬路上張開救生氣墊。(網上片段截圖)

政府新聞處表示，消防於6月10日晚上8時32分，接獲麗閣邨麗蘭樓一宗「特別服務：有人企圖從高處跳下」事件。警方回覆指，上述時間接獲住戶報案，指發現一名男子危站在麗蘭樓的大廈圍欄，消防到場開氣墊，事主墮樓受傷。救護員將事主送往明愛醫院搶後，抵院後不治。事主年約50歲，警方正調查事主身份及墮樓原因。

消防員將氣墊搬到大廈對開，但期間男事主已墮樓。(網上片段截圖)

消防員將氣墊搬到大廈對開，但期間男事主已墮樓。(網上片段截圖)

消防員將氣墊搬到大廈對開，但期間男事主已墮樓。(網上片段截圖)

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