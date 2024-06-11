天眼直擊｜火炭的士掉頭逆線接客險釀車禍　目擊者怒罵：係咪白癡

今日（11日）網上瘋傳一段閉路電視片段，拍到一輛的士在火炭為接載在對面行人路的乘客，無視行車方向及路面標記，在一條單程路「U turn」掉頭逆線行車，幾乎與駛至車輛迎頭相撞。附近多人見狀大叫「喂！逆線呀！」有人甚至「爆粗」怒罵的士司機：「X你係咪白癡㗎你？」惟的士無視他人喝止，接載乘客後再次「U turn」返回原本的行車線駛走。



涉事的士原本在火炭松頭下路近火炭路的最左線，往坳背灣街方向行駛，一名帶着小童的女子（黃衣者）在對面伸手截車。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)fb/Smh Marco片段截圖）

天眼片段顯示事發於今日（11日）下午5時許，的士原本在火炭松頭下路近火炭路的最左線，往坳背灣街方向行駛，該段路為單程路，3條行車線均只可向同一方向行駛。其間，對面行人路有一名帶着小童的女子伸手截車，的士隨即「U turn」掉頭，幾乎撞向右線上的一部唧車，附近店舖多人見狀嘩然，有人大叫「逆線呀！」

的士見到有人截車，隨即U turn逆線駛向對方，其間幾乎撞到被放在馬路上的叉車。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)fb/Smh Marco片段截圖）

惟的士未有理會，稍為倒後避開唧車後，繼續逆線駛向截車客。此時多部車由火炭路轉入松頭下路，幾乎與的士迎頭相撞，幸均及時煞車。有目擊者喝罵：「X你係咪白癡㗎你？」、「喂逆線呀！」、「係咪癡X線！」，亦有人舉起手機拍攝的士違規情況。

的士在劃上單黃線的「朝七晚七」禁區位置，讓截車女子及同行小童上車。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)fb/Smh Marco片段截圖）

另一段片段清晰拍得涉事的士之車牌，見到的士在劃上單黃線的「朝七晚七」禁區位置，讓截車女子及同行小童上車，之後再次「U turn」回到松頭下路最左線駛走。的士「U turn」時，仍有其他車輛從火炭路轉入松頭下路，再次幾乎與的士相撞。的士駛到松頭下路與坳背灣街交界時，疑在無打燈下，從只可左轉的最左線，右轉往其他道路。

的士讓乘客上車後，再次「U turn」回到松頭下路最左線駛走，其間仍有其他車輛從火炭路轉入松頭下路，再次幾乎與的士相撞。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)fb/Smh Marco片段截圖）

片後上載到社交平台後引來網民熱烈討論，有人問的士司機「真係咁唔熟路？咁唔識睇線？ 感覺唔到自己反向？呢個司機相當危險」、「太過份了」，質疑其行為已構成危險駕駛；亦有人諷刺稱的士是「優質服務、理想態度」，笑言「個客一定好有禮貌，所以佢好有禮貌俾佢上車」。