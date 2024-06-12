31歲女涉屯門公屋單位藏$230萬Happy粉被捕　警檢11年來最大量貨

警方毒品調查科根據情報分析及深入調查後，昨日（11日）於屯門一個公共屋邨採取反毒品拘捕行動，在一個單位外截查一名女子，在其手袋及她租住的公屋單位內一個行李箱，撿獲4,654包共重約23.3公斤、俗稱「Happy粉」的懷疑混合毒品，市值約230萬元，並以涉嫌販運危險藥物拘捕涉案31歲鍾姓無業女子。被捕人正被扣查，會被落案起訴販運危險藥物罪名，案件將於明日（12日）在屯門裁判法院提堂。警方表示，今次檢獲的「Happy粉」分量，是自這種毒品2013年首次出現在香港以來最多。



警方檢獲逾23公斤「Happy粉」。（黃偉民攝）

毒品調查科行動組高級督察唐為國表示，相關販毒團伙運作時間相信少於一個月。經初步調查，相信疑犯前日（10日）接收毒品，並以租住的公屋單位作毒品儲存倉，料毒品尚未流出市面。警方料販毒團伙看中疑犯「搵快錢」的心態，以數千元報酬招攬她管理毒品儲存倉及派送毒品，而至今她未到任何報酬。唐又批評疑犯沒有珍惜寶貴的公共房屋資源，反而利用單位販毒，警方會將此案件轉介相關部門跟進。

唐表示本案檢獲到的Happy粉，分量為警方自2013年以來，在單一案件中檢獲的最多。他相信今次警方行動已斷絕販毒集團的供應鏈，堵截大批Happy粉流入本地市場，警方也會繼續以情報主導的方式，從源頭打擊不同類型的毒品，全方位遏止毒品集團運作，保護市民免受毒害。

警方在屯門一公屋單位檢獲市值約230萬元的毒品「Happy粉」，毒品調查科行動組高級督察唐為國交代案情。（黃偉民攝）

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Happy粉混合含K仔、PMMA毒品等 港曾有人吸服後喪命

Happy粉最早於2013年在本港被發現，警方指出其外表像砂糖，帶有不同的氣味和顏色，是多種毒品混合而成的軟性毒品，主要成分有氯胺酮（K仔），以及對甲氧基甲基安非他命（PMMA），其中PMMA毒性比冰毒或「搖頭丸」更強。服用Happy粉可導致全身發熱、心跳加速，服用過量更有可能影響心律和脈搏，嚴重則導致心臟停頓、危及生命。翻查資料，本港早在2013年便曾有兩人吸服Happy粉後死亡。另外，不法分子也可能利用Happy粉可溶於水、隱蔽性高的特質，將之偷偷加入別人的飲料以迷暈他人，唐為國提醒市民光顧酒吧或其他娛樂場所時，應提防陌生人贈送的飲品，也不要讓自己的飲品離開視線太遠。