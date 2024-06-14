世紀黑雨徒步涉水救老翁　寒冬跳海捉竊匪　15警獲頒扶輪社服務獎

九龍金域扶輪社於周三（12日）向15名警務人員頒發「社區服務獎」，以表揚他們在工作期間英勇無私、竭誠盡忠的專業情操。有警員於去年9月8日「世紀黑雨」期間，徒步穿越水浸路段，解救一名在山泥傾塌道路中被困車內近9小時的七旬老翁；有警員冒寒落水追捕跳海逃走的竊匪，人贓並獲；有警員跳海救回兩名企圖自殺人士；亦有新界南總區「搜護盾計劃」及九龍東總區「智蹤計劃」人員，結合科技幫助長者及精神上無行為能力者的照顧者，並利用預先分發的藍牙定位裝置，協助尋回參與計劃的走失者。



今年15名警務人員獲九龍金域扶輪社頒發「社區服務獎」，表揚對社區的卓越服務和貢獻。（警方圖片）

得獎者分別來自柴灣分區軍裝巡邏小隊警長劉寶德、警員梁志德、姚禹均及吳昊庭、青山分區特遣隊警員劉嘉朗、新界南總區失蹤人口組警署警長吳玉麟、警長李炳光、警員何浩然、梁家銘、賴肖霞及李曉林、九龍東總區失蹤人口組高級督察馬仲瑩及警員謝偉生、尖沙咀分區軍裝巡邏小隊警長陸海安，以及水警小艇分區警員徐偉健。警務處行動處處長陳東和一眾總區及警區指揮官均有出席典禮，以示支持及分享得獎喜悅。

▼「世紀黑雨」石澳道情況▼



柴灣分區軍裝巡邏小隊警長劉寶德、警員梁志德、姚禹均及吳昊庭於去年9月8日「世紀黑雨」期間，在石澳道徒步穿越一段水深至膝頭的水浸路段，解救一名在山泥傾塌道路中被困車內近9小時的七旬老翁。

▼警寒冬屯門落海捉竊匪▼



青山分區特遣隊警員劉嘉朗於去年12月28日晚上在屯門加多利灣泳灘對開礁石追捕一名懷疑早前在逃爆竊疑犯期間，冒寒冬下落水追捕，並人贓並獲。

九龍東總區失蹤人口組高級督察馬仲瑩、警員謝偉生，以及新界南總區失蹤人口組警署警長吳玉麟、警長李炳光、警員何浩然、梁家銘、賴肖霞及李曉林分別於「智蹤計劃」及「搜護盾計劃」中，推動社區多機構合作，並結合科技幫助長者及精神上無行為能力者的照顧者，利用預先分發的藍牙定位裝置協助尋回參與計劃的走失者。

▼尖沙咀海濱長廊跳海救人▼



尖沙咀分區軍裝巡邏小隊警長陸海安及水警小艇分區警員徐偉健，分別於去年10月2日晚上於尖沙咀海濱長廊，以及12月30日傍晚在長沙灣興華街一帶海面，於怒海中救人，救回兩名企圖自殺人士。

▼長沙灣興華街跳海救人▼

