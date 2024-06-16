警破黑幫大耳窿集團拘20人　年利率223%　曾到債仔子女學校貼字條

秀茂坪警區聯合牛頭角分區透過分析區內的非法收債案件後，成功鎖定一個由黑社會操控的持牌放債人公司，涉嫌放高利貸及非法收債，年利率高達223%，又曾上門滋擾及毆打借款人，或到其住所淋紅油、塞匙窿刑事恐嚇、甚至到其子女就讀的學校貼收數字條。警方日前（12至14日）在全港多區以「串謀以過高利率借貸」、「洗黑錢」及「刑事毀壞」等罪拘捕15男5女，部分人士有三合會背景，涉嫌與秀茂坪16宗非法收債案有關，檢獲30萬現金、大量銀行卡、多部電話及電腦、借貸文件及相信與犯罪得益有關的名貴房車及手錶等證物。



成功借款要交20%行政費 年利率達223.73%

秀茂坪警區刑事部總督察文卓禧、督察梁皓晴及督察李泳鋒講述案情，指秀茂坪警區反黑組根據情報及深入調查，鎖定一個活躍於九龍區的非法收債團伙，相信由黑社會操控。集團以一個持牌的放債人公司作掩飾，以「cold call」形式招攬借款人，聲稱無需收入證明、工作證明及無需作出壓力測試，便可輕易借錢。但實際上成功申請貸款後，集團會指示借貸人到指定地方，交出貸款額約20%至25%作行政費。警方舉例指，借款人如借1.5萬元，要即時交出3200元，然後每30日還5400元。經會計師計算後，有關貸款實際年利率高達223.73%，高於法定年利率的48%將近4倍。

行動組上門收債 甚至到借款人子女學校貼收數字條

此外，集團會透過電話及社交平台，以「搵快錢」方式招募年輕人作為收債代理人，當借款人無法或拒絕還款時，集團便會派出代理人及自稱三合會的人士上門非法收債，包括上門滋擾借款人及其親友，其中一名借貸人因無力償還累計80萬元貸款，犯罪集團多次滋擾及上門襲擊受害人， 更到其子女學校張貼收數字條。

警拘20人 包括3名集團骨幹成員及3名公司職員

警方掌握情報後，日前一連3日（12日至14日）展開「禁械」行動，成功搗破一間位於尖沙咀的持牌放債人公司、兩個分別位於牛頭角及元朗的住宅單位，拘捕3名集團骨幹成員及3名公司職員。行動中檢獲超過30萬港元的現金、一批銀行卡、多部手提電話及電腦、借貸文件、收債字條，以及相信與犯罪得益相關的名貴房車及手錶。調查顯示，集團其中一名骨幹成員利用個人戶口清洗了約580萬元犯罪得益。

此外，警方在全港多區拘捕14名該集團招攬的行動組成員，被捕人士涉及秀茂坪區發生的16宗非法收債案件。整個行動，警方共拘捕15男5女（20歲至64歲），分別涉嫌「串謀以過高利率借貸」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」、「 襲擊至造成實際身體傷害」以及「自稱三合會人士」等罪名，行動仍在進行中，不排除更多人被捕。20名被捕人已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

警方重申，「刑事毀壞」最高刑罰為監禁10年，而「刑事恐嚇」最高刑罰則為監禁5年，年輕人切勿以身試法。警方亦提醒市民應審慎理財，切勿向非正規財務公司借貸。警方會繼續不遺餘力，從多方面打擊與非法收債相關的違法活動，包括加強情報搜集、宣傳教育及與各持份者通力合作，攜手打擊相關罪案。警方同時呼籲市民如有意借貸，應向銀行或信譽良好的財務公司申請貸款，亦需要注意合約的條款及細則，避免誤墮不良借貸陷阱。