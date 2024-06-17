海關機場連破兩案拘兩男女　揭食物包裝內藏$500萬海洛英、大麻花

海關昨日（16日）先後破獲兩宗航空旅客販毒案，在兩名男女的行李食物包裝內，分別檢獲5.3公斤懷疑海洛英及2.1公斤懷疑大麻花，總值約500萬元。兩人各被暫控一項販運危險藥物罪，將於明日（17日）西九龍裁判法院提堂。



海關毒品調查科調查主任何珏嵐交代案情。（王譯揚攝）

在首宗案件，海關為一名由泰國曼谷抵港的外籍女子作清關，檢查其寄艙行李及手提行李時，發現其X光影像的形態相近、且密度平均，於是引起關員懷疑。人員打開檢查後，發現8包食物包裝內，藏有2.1公斤懷疑大麻花，市值約42萬元。該名48歲女子隨即被捕，她報稱家庭傭工，現正被扣查。

海關在一名48歲外籍女子的行李內，檢獲5.3公斤懷疑大麻花，市值約42萬元。（王譯揚攝）

在另一宗案件，海關根據風險管理原則，揀選一名由馬來西亞吉隆坡抵港的男子作清關，檢查其背囊及寄艙行李時，透過X光影像發現其袋內藏有盒狀物體，打開經檢查後，發現3個食物包裝內藏有多個磚狀物品，經檢測後證實該批磚狀物對海洛英呈陽性反應；檢獲的海洛英重約5.3公斤，市值約400萬元。該名38歲本地男子被捕，他報稱廚師，正被扣查。

一名男子涉嫌販運危險藥物罪被捕。（王譯揚攝）

毒品調查科調查主任何珏嵐表示，海關一晚偵破兩宗販毒案，並發現上述案件有兩個共同點，首先是被捕人均以食物包裝收藏懷疑毒品，企圖魚目混珠；其次是他們的機票住宿均由販毒集團安排。據了解，他們均聲稱沒有收取報酬。海關表示將加強禁毒宣傳，呼籲市民切勿以身試法。

隨着訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

海關檢獲2.1公斤懷疑大麻花。（王譯揚攝）

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。