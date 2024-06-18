元朗工字鐵擊斃男工｜勞工處發停工通知書　協助家屬辦工傷補償

元朗昨日（17日）發生奪命工業意外。一名60歲姓李男工人在貨倉吊運工字鐵期間期間，被共重4.5噸的3支工字鐵擊中，送院後不治。勞工處表示，對事件感難過，已派員到意外現場展開調查，向有關僱主及承建商發出「暫時停工通知書」，將全速進行調查，以確定意外成因，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜。



現場為元朗蝦尾新村路近馮家圍一貨倉，昨日下午（17日）男事主進行吊運工作時，被3枝共重4.5公噸工字鐵擊中身亡。

勞工處表示，意外中一名男工協助吊運一捆工字鐵期間，被工字鐵擊中，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，處方表示十分難過，並對其家屬致以深切慰問。在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查。並向有關僱主及承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該貨倉進行處理工字鐵的工作，直至我們信納有關僱主及承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

處方續指，處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1千萬元及監禁兩年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。

現場為元朗蝦尾新村路近馮家圍一貨倉，昨日下午（17日）男事主疑被3枝共重4.5公噸工字鐵擊中身亡。（林振華攝）

就昨日的意外，勞工處會於日內透過其「職安健2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

處方會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

現場為元朗蝦尾新村路近馮家圍一貨倉，昨日下午（17日）男事主進行吊運工作時，被3枝共重4.5公噸工字鐵擊中身亡。

勞工處呼籲，為了保障所有在工作中的僱員的安全及健康，僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

現場為元朗蝦尾新村路近馮家圍一貨倉，昨日下午（17日）男事主進行吊運工作時，被3枝共重4.5公噸工字鐵擊中身亡。

事發於昨日下午1時27分，蝦尾新村路近馮家圍一貨倉內，一名姓李（60歲）吊運工人進行吊運工作期間，被3支從約兩米高滑落的工字鐵擊中，左大腿有兩處割傷，大量出血，昏迷由救護車送往博愛醫院搶救後，證實不治。涉事工字鐵每支長12米、各重達1.5公噸。

現場為元朗蝦尾新村路近馮家圍一貨倉，昨日下午（17日）男事主進行吊運工作時，被3枝共重4.5公噸工字鐵擊中身亡。（林振華攝）

現場為元朗蝦尾新村路近馮家圍一貨倉。（林振華攝）

現場為元朗蝦尾新村路近馮家圍一貨倉，昨日下午（17日）男事主疑被3枝共重4.5公噸工字鐵擊中身亡。（林振華攝）

現場為元朗蝦尾新村路近馮家圍一貨倉。（林振華攝）