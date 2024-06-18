99歲婦疑晾衫失足亡｜每日晨運飲湯強身健體　原定下周辦百歲壽宴

筲箕灣今日（18日）發生致命家居意外，一名99歲陳姓老婦疑在晾衫時失足，不幸身故。據陳婆婆的媳婦透露，陳婆婆身體壯健，只要天朗氣清的日子，她必定會行山晨運，準時清晨6時出門，約10時半便打道回府；平日媳婦亦有煲保健湯水養身，婆婆亦會吃營養蛋白粉等保健食品。媳婦眼睛泛紅稱﹕「佢（陳婆婆）起居飲食完全冇問題，一般6、70歲嘅都唔夠佢快」，慨嘆原擬下周為婆婆辦百歲壽宴，對其突然意外身故感痛心及無奈。



東駿苑一名99歲老婦在晾衫時懷疑失足墮下，不幸身故。（陳浩然攝）

媳婦指，陳婆婆原本獨自居住，約6年前兒子媳婦搬入同住以便照顧，事發時家中只有婆婆。婆婆向來身體壯健能自理，沒有任何疾病，「同人哋講話九十成百歲喇，都冇人信」。除了日前端午節時吃了不少粽子，消化不良，過去幾天要調理腸胃，吃粥為主，但昨日飲食已恢復正常。

據警方估計，婆婆事發時在房間內準備晾毛巾時意外失足。媳婦指，她與丈夫曾提出安裝窗花，但婆婆以不方便為由拒絕，無奈發生今次憾事。媳婦難掩悲痛，慨嘆婆婆將近百歲，本應風風光光，無奈未能為她辦百歲宴。

東駿苑一名99歲老婦在晾衫時懷疑失足墮下，不幸身故。（陳浩然攝）

事發於下午2時許，警方接報耀興道33號東駿苑銀駿閣的保安報案，指發現一名老婦倒臥於上址對開，懷疑她從高處墮下。救護人員接報到場，99歲姓陳女事主現場被證實死亡。警員經初步調查，相信陳婦在上址一單位做家務期間意外失足墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據知，陳婆婆疑晾曬衣物時不慎失足。