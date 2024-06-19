西九龍中心停電｜深水埗正午32.7度　按摩店預約取消：個個都怕熱

深水埗西九龍中心自周一起大規模停電，預計至周五才能全面恢復供電。今日（19日）踏入第3天，工人繼續在商場搶修。按摩店負責人表示目前首要駁通臨時供電，以解燃眉之急。她指停電後已通知客人，預約亦紛紛取消：「唔會唔（取消）㗎，個個都怕熱！」不過也有街坊因為「瞓捩頸」，寧願頂住炎熱，吹風扇也到來按摩舒緩疼痛，按摩師傅一邊按一邊抹汗。



按摩店店主表示目前首要試駁臨時電，以解燃眉之急。（陳麗娟攝）

中午時份，走在街上固然大汗淋漓，在西九龍中心內的店舖職員也不遑多讓。天文台正午12時錄得氣溫32度，相對濕度百分之70；其中深水埗分區錄得32.7度。現時西九龍中心個別樓層恢復供電，走廊有照明，但也有店舖仍未有電，記者實測「企得耐有些少出汗」，初步預計星期五才全面恢復供電，8樓食肆約4成暫停營業。

西九龍中心低層供電相對充足，1樓一直有電供應。至周三中午，6及7樓，4成店鋪暫停營業，其中多為食肆，其次為美甲店，動漫店等，部分店有停電通告。8樓熟食中心約4成店鋪暫停營業，9樓則供電正常。

職員正搶修電力，接駁臨時電。（陳麗娟攝）

按摩店繼續營業。（陳麗娟攝）

按摩店負責人Jenny表示，停電後通知已預約的客人，他們都紛紛取消：「唔會唔（取消）㗎，個個都怕熱！」她明白停電「大家都唔想」，電工師傅已經很好努力駁電，嘗試提供臨時電力。

按摩店目前只能駁風扇繼續經營，按摩師傅工作時不斷抹汗。Jenny指仍然有客人上門求助：「佢瞓捩頸條頸都側埋，好陰功，佢又唔介意咪幫佢囉，開把風扇。」

受停電影響，8樓食肆約4成暫停營業，初步預計星期五才全面恢復供電。（馬耀文攝）

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西九龍中心個別樓層開始恢復供電，受影響的樓層則店舖仍未恢復供電，外圍走廊有照明、有冷氣不致焗促，但記者實測「企得耐有些少出汗」，初步預計星期五全面恢復供電。（陳麗娟攝）

按摩店負責人Jenny指，本來預約前來的客人因為停電紛紛取消。（陳麗娟攝）