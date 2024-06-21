珍惜生命｜東九龍一小時內兩宗車內燒炭　一死一昏迷

東九龍一小時內發生兩宗車內燒炭事件。今晚（21日）約8時13分，黃大仙東頭（二）邨停車場4樓天台，一名男子在私家車內燒炭，昏迷由救護車送往廣華醫院搶救。消息稱，事發前事主曾向朋友透露輕生念頭，朋友趕抵及時揭發事件及報案。警方沒有檢獲遺書，但尋獲一張單據，相信事主下午時份駕車前往上址。



黃大仙東頭（二）邨停車場，一名男子在車內燒炭。（梁偉權攝）

另外，今晚約8時50分，警方接獲一名女子報案，指丈夫於停泊在秀茂坪安達臣道近安秀道的私家車後座昏迷，旁邊有一盆燒過的炭。事主陷於昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救，最終不治。現場消息稱，警方檢獲遺書，相信事主受財務問題困擾。

秀茂坪安達臣道一名男子在車內燒炭。（梁偉權攝）

警方表示，本周五（21日）晚上8時13分，接獲45歲郭姓男子的朋友報案，指郭男懷疑在黃大仙東頭（二）邨停車場燒炭自殺，救護員接報到場，發現郭男倒臥於停泊在上址的一輛私家車內，旁邊有一盤燒過的炭，郭男昏迷被送往廣華醫院治理，警方在現場沒有檢獲遺書，案件列作「企圖自殺」處理。據了解，有人受到金錢問題困擾。

警方同日（21日）8時54分接獲36歲吳姓男子家人的報案，指懷疑吳男在秀茂坪安壁路燒炭自殺，救護員接報到場，發現吳男倒臥於停泊在上址的一輛私家車內，旁邊有一盤燒過的炭，吳男昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實死亡，警方在現場檢獲遺書。

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