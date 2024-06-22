佐敦酒樓MMA有片︱疑因阻路爆衝突　兩男推撞叉頸　一人血流披面

《香港01》接獲讀者報料，指今日（22日）上午約10時50分，佐敦富園海鮮酒家內有兩名食客打架，最終浴血收場。讀者講述事發經過，指當時一名光頭男子在茶樓通道斥責一名紅衫男「阻住條路」。而紅衫男不忿反駁：「睇唔到你做咩鬧我？」雙方因此爭執及爆粗互罵，繼而互相推撞。讀者續指，不知是否當時地滑，光頭男突然將紅衫男一下推落地上，而紅衫男的頭部疑撼到旁邊的櫃，起身時頭部流血。



紅衫男的頭部疑撼到旁邊的木櫃，起身時血流披面。（讀者提供）

讀者拍攝的影片可見，紅衫男被撞跌後，旁邊有食客勸交。而紅衫男起身後，則見到他頭部受傷，血流披面。他隨即叉著光頭男的頸，將他推向牆邊，茶樓職員及多名食客見狀，立即上前分隔二人及在旁勸阻。

惟兩男繼續互相指罵，其後紅衫男又捉住光頭男的右手說：「你唔好走啊。」第二條片段拍攝到二人仍在爭執，紅衫男舉手機拍攝光頭男。讀者指之後有人報警及召救護車，救護員即場為紅衫男包紮傷口。

紅衫男叉著光頭男的頸，將他推向牆邊，茶樓職員及多名食客將兩人分隔二人。（讀者提供）

警方接獲酒樓職員報案指，較早前有兩名男子疑因空間問題互相推撞，兩男報稱受傷，送往廣華醫院治理，一名57歲男子前額受傷，另一名65歲頸有紅腫，其後二人涉嫌公眾地方打架被捕。

紅衫男叉著光頭男的頸，將他推向牆邊，茶樓職員及多名食客將兩人分隔二人。（讀者提供）

紅衫男捉住光頭男的右手說：「你唔好走啊。」（讀者提供）