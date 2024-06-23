有片︱軍裝警包圍揮棍圖扑窗攔截　可疑車逆線再倒車　險撞傷兩警

一輛可疑本田藍色私家車周六下午（22日）遇截查拒停車，與警方爆發追逐戰，玩轉上水、元朗、大嶼山等地。《香港01》取得最新的讀者影片，讀者指拍攝於上水區，發生於追逐戰之前，有警員試圖攔截涉事可疑車。



片中可見，可疑車在車流中間逆線，試圖在左線缺口位逃走，但中線一輛大貨車駛前攔路，疑曾輕微碰撞。其時，亦有4至5名軍裝及交通警員包圍可疑車，其中一名警員手持警棍追上前，一度想揮棍擊打車窗及打開其車門不果，私家車即後退，險撞向兩名警員，幸他們及時避開，該私家車疑最後成功突出重圍離開，警員亦登車展開追截。片段可見，可疑車司機疑為一名男子。

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涉事私家車曾於青朗公路往九龍方向、大欖隧道收費廣場前1公里，突然逆線駛回元朗方向。

事發於周六（22日）下午1時10分，警方在上水雞嶺一帶截查一部本田藍色私家車及打算發告票，惟私家車不就範並逃走，其後循元朗大欖隧道方向逃逸。有網民上載車cam片段，可見涉事私家車曾於青朗公路往九龍方向、大欖隧道收費廣場前1公里，突然逆線駛回元朗方向。中線的貨車見狀急煞，地上遺下長長煞車胎痕，十分危險。警車亦隨即逆線追截私家車。有目擊者在網上留言稱：「藍車由八鄉駛入，一個大U turn，逆線入元朗……精彩到，我以為自己眼花」。

從另一條網民車cam影片可見，本田藍色私家車在公路近汀九飛馳、車速甚快，其車尾泵把亦已損毀，而兩輛警車緊隨其後。

貨車急煞，地上遺下長長煞車胎痕。警車亦隨即逆線追截私家車。

經警方初步調查，本田藍色私家車曾循長青隧道、大欖隧道逃至元朗、荃灣、及大嶼山等多區，其間曾撞倒一架車輛。警方暫將案件列作「危險駕駛」及「交通意外無人受傷─肇事後不顧而去」處理。

本田藍色私家車在公路近汀九飛馳、車速甚快。（馬路的事 (即時交通資訊台)/Jimmy Cheung）

本田藍色私家車在公路近汀九飛馳、車速甚快。（馬路的事 (即時交通資訊台)/Jimmy Cheung）

有警車緊隨其後。（馬路的事 (即時交通資訊台)/Jimmy Cheung）