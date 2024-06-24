大角咀奪命工傷｜死者遺妻兒及年邁母親　兄盼查真相免他人步後塵

大角咀海輝道新油麻地公眾貨物裝卸區，今午（24日）發生奪命工業意外，55歲姓吳男工人在落貨期間，遭一條6米長水管擊中頭部，昏迷送院搶救後不治。死者兄長向《香港01》透露，胞弟是其家中經濟支柱，除妻子與年僅14歲的兒子外，亦須協助供養八旬母親。吳兄希望可早日查出意外真相，還弟弟一個公道，亦避免再有其他人步弟弟後塵，遭遇工業意外而喪命。



救護人員接報到場，將事主送往廣華醫院搶救，事主送院時須以自動心外壓機急救，送院搶救後不治。（翁鈺輝攝）

吳兄表示，弟弟從事吊運行業已近20年，在現時的公司工作約5至6年。其妻為家庭主婦、14歲兒子正就讀中三，弟弟為家中經濟支柱，除要負擔兒子的補習費用，亦須協助供養年屆84歲的母親。吳兄慨嘆，弟弟本身生活已不富裕，今次遭遇橫禍，家人頓失生計，相信要尋求外界經濟援助，亦希望弟弟的僱主「幫到就幫」。

警方帶走事主私人物品，正調查事故成因。（翁鈺輝攝）

吳兄續指，家人是經由弟弟的朋友通知，才得知他遇到意外。事發後，弟弟的公司有職員接觸家屬，向他們表示有閉路電視拍得事發經過，但指一切仍要交由警方蒐證及調查弟弟的確實死因。他希望調查可找出真相，還弟弟一個公道；亦希望其公司可檢討意外成因，以免再發生同類意外，令其他人步弟弟後塵，受傷甚至失去寶貴性命。

新油麻地公眾貨物裝卸區一名男子於落貨期間，突然一條6米長的水管墮下，被砸中頭部昏迷不醒，送院搶救後不治。（翁鈺輝攝）

事發在今午2時許，大角咀海輝道38號新油麻地公眾貨物裝卸區一名男子於落貨期間，突然一條6米長的水管墮下，被砸中頭部昏迷不醒。救護人員接報到場，將事主送往廣華醫院搶救，送院時須使用自動心外壓機急症，惟事主抵院搶救後終告不治。據了解，事主姓吳（55歲），警方檢走其私人物品，正調查事故成因。勞工處表示，接報後即時派員到場，正調查意外原因。