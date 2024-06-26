女子推BB車過路遇寶馬衝燈險捱撞　警4日後拘44歲男司機涉危駕

網上流傳一段車Cam影片，拍攝於本月21日晚上7時許，片中可見一名女子推着一輛懷疑載有嬰兒的BB車，於屯門青山公路掃管笏段近黃金海岸的行人過路處橫過馬路，當時燈號為靜止的「綠公仔」，女事主見狀推BB車過路，詎料甫踏出馬路之際，一輛綠色寶馬私家車竟衝紅燈駛至。女事主大吃一驚，即時反應過來，馬上停下及後退，將BB車拉回行人路，而私家車駛上行人過路處後亦急煞停車。影片引起警方關注，並於4日後拘捕涉案男司機。



警方表示，留意到網上片段，顯示於本月21日晚上約7時，在綠色行人指示燈顯示期間，一名女子推着嬰兒車，於屯門青山公路掃管笏段近黃金海岸的行人過路處橫過馬路，期間一輛私家車涉嫌違反交通燈指示駛至。事件中無人受傷，新界北總區交通調查隊人員經深入調查後，昨日（25日）拘捕一名44歲本地男司機，涉嫌危險駕駛。被捕人已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。



女事主踏出馬路後，一輛私家車衝燈駛至，女事主大吃一驚停下。（網上影片截圖）

警方提醒任何人如目睹事件發生或有任何資料提供，請致電3661-3409與調查人員聯絡，同時呼籲道路使用者，無論司機或者行人，應該留意四周環境情況，並應謹記遵守交通燈號及其他交通規則，切勿貪一時之便捷，而罔顧自己或其他道路使用者安全。根據香港法例374章道路交通條例，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁三年，罰款港幣25,000元及停牌2年。

片段可見，當時女事主推BB車過馬路，行人過路處的燈號為綠公仔。（網上影片截圖）

女事主急忙後退。（網上影片截圖）

私家車即時煞車。（網上影片截圖）