珍惜生命︱大埔大元邨16歲少女墮樓亡　生前疑受學業問題困擾

大埔發生墮樓案。今日（28日）凌晨零時許，一名16歲少女被發現昏迷倒卧在大元邨泰寧樓對開地面位置，由救護車送院進行搶救，最終不治，警方到場調查案件，初步相信有人從大廈墮下，正調查原因。據了解，女事主疑曾向朋友透露去意，朋友得悉事件後報案求助，惟救援人員前往其寓所調查時，發現女事主已墮樓。就現場所見，墮下位置由圍欄圍住。



墮下位置由圍欄圍住。（李家傑攝）

警方表示，今日（28日）凌晨零時09分，接獲16歲女事主的朋友報案，指女事主企圖自殺。警員接報到場，發現女事主倒臥大埔大元邨泰寧樓對開位置，懷疑她從高處墮下，女事主昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理，其後被證實死亡，警員經初步調查，相信女事主從上址單位墮下，警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，有人生前受到學業問題困擾。

女事主被發現昏迷倒卧在大元邨泰寧樓對開地面位置，由救護車送院進行搶救，最終不治。（李家傑攝）

女事主被發現昏迷倒卧在大元邨泰寧樓對開地面位置，由救護車送院進行搶救，最終不治。（李家傑攝）

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