青衣舢舨與貨船相撞　釣魚翁墮海失石蚌魚　捲船底傷頭：執返身彩

青衣發生漁民墮海意外。今午（28日）約3時15分，一名男子將舢舨船駛往汀九橋附近水域釣魚時，懷疑與一輛貨船發生碰撞，釣魚翁意外墮海，其後自行爬上水面，獲海事處人員救回岸上。救援人員到場發現事主頭部流血，將他送往仁濟醫院救治。《香港01》尋獲該名釣魚翁，他憶述墮海後被捲進貨船船底，頭部被「蠔宿」割傷；又稱雖然自行爬上水面，惟在茫茫大海等待約10多分鐘才獲救，他驚魂甫定稱：「執返身彩！」事主現時頭部呈一吋多長的傷痕，要在醫院等候縫針。



一艘漁船駛至青馬橋附近水域時，與一輛貨船相撞，導致漁船上一名釣魚翁墮海，痛失一條石蚌。（梁偉權攝）

消息稱，事主有數十年釣魚經驗，早前租用一艘長約12呎的舢舨漁船，於今早約10時出海釣魚，成功釣到一條2斤重的「石蚌」，更為之拍照留念。

他接受訪問時稱，事發時漁船駛至青馬大橋附近水域，其間與一輛偌大的內河船相撞，他驚魂未定稱：「架船睇我唔到，我嗌救命都冇用！」漁船登時翻轉載浮載沉，事主連人帶工具跌落海中，痛失方才釣到的「石蚌」。

一艘漁船駛至青馬橋附近水域時，與一輛貨船相撞，導致漁船上一名釣魚翁墮海。（梁偉權攝）

海面翻起千層浪，事主墮進怒海，更捲入內河船底，被船底的蠔宿割傷頭部及𠝹破衫褲，相當驚險。幸事主熟悉水性，自行爬上水面，並徒手抓緊該艘漁船。事主在茫茫大海漂浮，四下無人，約10多分鐘後終於尋獲海事處人員，由吊艇救回岸上。