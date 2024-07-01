天水圍東頭村火警老翁亡　中風不良於行　與妻相愛超過20載

天水圍屏廈路東頭村一間寮屋今日（1日）下午1時正發生火警，消防到場將火救熄，惟在屋內發現一名不良於行的老翁喪生。據了解，死者曾罹患癌症，其後中風，與前妻生育3名子女，早年與相愛20載的現任鍾太結婚。夫妻倆居住在上址8年多，出門前鍾太還叮囑不良於行的丈夫「唔好落床」，她坦言：「我覺得佢凶多吉少。」大女鍾小姐引述消防指父親被發現時，已成焦屍。



天水圍屏廈路東頭村有鐵皮屋發生火警，冒出大量濃煙。（讀者提供）

死者的妻子鍾太與消防員了解情況。（黃學潤攝）

鍾太表示，她今日早上約11時出門到屯門購物，突然得知家裏着火冒煙，於是立即趕回家，同時通知丈夫的女兒趕緊過來。她憶述出門前丈夫仍在睡覺，她亦叮囑丈夫：「我出街，你唔好落床」，因丈夫三個星期前跌倒，左手手腕受傷無力，三日前刷牙時再次跌倒傷及肩膀，加上丈夫曾罹患癌症，其後中風，不良於行。鍾太與丈夫相愛20載，前幾年丈夫身體轉差，決定與其結婚，成為他的照顧者。

鍾太指，上址為寮屋，月租4000元，已居住8年多，之前曾發生過火警，坦言「我覺得佢凶多吉少，因為佢瞓緊覺。」

鍾太及死者女兒得知發生火警，立即趕到現場。（黃學潤攝）

死者女兒亦趕到現場，引述消防指父親被發現時已成焦屍，暫未知身處位置，死亡原因有待驗屍確定。鍾小姐指父親與生母育有3名子女，她是大女，下有兩名弟弟。

消防到場動用一喉一煙帽隊灌救。（黃學潤攝）

警方正調查火警原因。（黃學潤攝）