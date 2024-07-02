涉裝修生意惹糾紛　荃灣男遭圍毆劫逾$80萬財物　2男落網

荃灣一名30歲男子上周日（28日）被人在街頭搶劫，遭4名男子拳打掠走一隻價值約80萬元名錶、一個價值約6,000元手袋及約3,000元現金等財物，賊人得手後逃去。警方在6月30日拘捕2名本地男子，並起回涉案接應車輛。調查顯示其中一人與傷者牽涉約16萬元裝修生意糾紛，懷疑有人因此策劃行劫。



涉案證物。（翁鈺輝攝）

警方在落馬洲一個公眾停車場起回涉事的接應車輛。（翁鈺輝攝）

荃灣警區重案組第二隊高級督察張文迪陳述案情，指6月28日晚上約8時，警方接獲途人報案，指一名30歲本地男子在荃灣力生廣場外遭到4名本地男子拳打腳踢，並被搶去一隻名貴手錶、一個手袋、一部手提電話、3000元現金，以及一個背囊，財物總值約80.9萬元。受害人在反抗過程中受輕傷，嘴鼻及腳部受傷，拒絕送院治理。事後4名施襲者由另一名同黨駕車接走。

荃灣警區重案組第二隊隨即接手調查，經過深入分析及翻查大量閉路電視，成功鎖定疑犯，警方於6月30日，到達疑犯位於九龍區寓所，拘捕2名分別27歲及29歲本地男子，並於落馬洲一個公眾停車場起回涉事車輛。

事主當日在場協助調查。（陳浩然攝）

警方相信被捕人因與受害人有裝修生意上的財務糾紛，涉款約16萬，於是策劃行劫，目前2名被捕人正被拘留調查，其中一人為接應車手，目前拘捕行動仍然進行中，至少4人涉案，不排除會有更多人被捕。警方強調對街頭暴力罪行絕不手軟及姑息，必定全力緝兇。行劫屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁，提醒市民切勿以身試法。