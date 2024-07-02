黃金海岸酒店7歲童溺斃　救護疑未攜AED　消防無回應：按機制檢視

屯門黃金海岸酒店昨晨（7月1日）一名7歲男童懷疑在泳池遇溺昏迷，送院搶救後不治。有目擊者告知《香港01》，指發覺救護員到場準備接手處理傷者時，懷疑未有帶備自動心臟除顫器 （AED），亦無即時替病人進行心率分析或除顫電擊，質疑是否有違指引或處理不當。



有業內人士透露，救護指引無要求必須攜帶AED機，但一般會帶同，不過亦需視乎實際情況。消防處回覆查詢時，無交代處理個案的救護員有無帶備AED機到達現場，但稱當時小童已不省人事，被連接上由酒店泳池提供的AED機，正進行心律分析，又指救護人員在送院途中有換上消防處的除顫監護儀。消防處亦指，會按既定機制檢視相關的個案。

一名7歲男童於7月1日，在屯門黃金海岸酒店泳池遇溺，送院搶救後不治。在酒店所見，泳池附近掛有多件救生衣。

據悉，昨日消防救護內部亦有訊息流傳，指有救護人員處理一宗個案時，到達現場後發現未有攜帶AED機。訊息並提醒各局救護員進行所有緊急救護服務時，須帶備AED機、氧氣、救護袋。

根據網上一份消防處的行動指引，提及所有緊急救護車和救護電單車現時均配備AED。但未見有公開指引說明救護員離開救護車並前往案發現場時，須攜帶哪些急救工具。

有業內人士透露，內部設有相關指引，要求救護員要帶備必須的急救用具前往現場，但要視乎每宗個案情況，例如報案時所述的現場情況，AED有可能不是必須攜帶的工具。不過，事件傳出後，由今日起，救護員處理任何個案時，都需要帶同AED機。

另一業內人士則稱，AED雖然不是指引列明必須攜帶的工具，但一般情況下，救護員都會帶到現場，除非有其他更優先需要處理的急救情況，需用上其他更重要的設備。

一名7歲男童於7月1日，在屯門黃金海岸酒店泳池遇溺，送院搶救後不治。

消防：按既定機制檢視相關的個案

消防處書面回覆《香港01》時交代事發經過，指當時救護車接報後7分鐘趕及現場。而救護員到場後，目擊一名自稱醫生的人士正為小童施行心肺復甦法，當時小童已不省人事，被連接上由酒店泳池提供的自動心臟除顫器，正進行心律分析。及後，救護人員隨即接手為小童在現場進行治理，送院途中繼續為小童施行心肺復甦法，及換上消防處的除顫監護儀。

惟問及處方，在處理遇溺救援時，救護員必須帶備什麼裝備，當中是否包括AED機時，消防處沒有正面回應，僅稱消防處會按既定機制檢視相關的個案。

黃金海岸酒店則回應指，泳池按相關規定有救生員當值，並設有自動心臟除顫器等急救設備，有關部門正調查案件，酒店會全力配合調查。

一名7歲男童於7月1日，在屯門黃金海岸酒店泳池遇溺，送院搶救後不治。

不幸溺斃的7歲死者，於昨早近10時由父親帶着，與另一名兄弟在酒店泳池游泳。近1小時後，死者被發現在深水池遇溺，該池水深介乎約1.3米至2.3米。死者被救上池邊後，由救生員和一名在場的醫生急救，隨後被送往屯門醫院搶救，當時仍陷昏迷，延至下午2時許不治。案件暫列對所看管兒童忽略，交由屯門警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

AED助恢復心臟正常跳動 正確使用可以在關鍵時刻挽救生命

根據消防處資料，要拯救心臟驟停的患者，必須盡速為其施行心肺復甦法（CPR），並使用自動心臟除顫器（AED）進行除顫電擊，因為每遲1分鐘，患者的存活率便會降低7至10%。

AED是一種用來在心臟驟停的緊急情況下幫助恢復心臟正常跳動的設備，會自動檢測患者的心律，並在檢測到異常心律時以電擊去顫，讓電流通過心臟，先停止亂跳，再由心臟的竇房結釋出電流，令心房重新跳動，以供應血液至身體器官，維持身體所需之血液供應。