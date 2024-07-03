屯門黃金海岸酒店7歲男童泳池遇溺亡　父母認屍相擁痛哭

一名7歲男童，前日（7月1日）隨家人到屯門黃金海岸酒店游泳，其間在深水池遇溺，被救上池邊，由救生員和一名在場的醫生急救，昏迷送院搶救後不治。今日（3日）死者父母在警員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍時難掩傷痛，相擁痛哭。



案件列對所看管兒童忽略，暫未有人被捕。據了解，男童疑在父親不為意時走到深水池，該池水深介乎約1.3米至2.3米。

死者父母在警員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍。（黃學潤攝）

7歲男童在黃金海岸酒店深水池遇溺，昏迷送院搶救後不治。死者父母在警員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍時難掩傷痛，相擁痛哭。（黃學潤攝）

一名7歲男童於7月1日，在屯門黃金海岸酒店泳池遇溺，送院搶救後不治。

據目擊事發經過的住客指，該名男童當時被救到泳池邊，昏迷不醒，沒有呼吸及脈搏。多人高呼救命，並詢問有無人幫忙。其同行醫生友人見狀，即時施以心肺復甦法替其進行搶救，住客則負責致電999求助。

一名7歲男童於7月1日，在屯門黃金海岸酒店泳池遇溺，送院搶救後不治。在酒店所見，泳池附近掛有多件救生衣。

小童被連接上酒店泳池提供的AED機

消防處表示，當日上午11時04分，消防處接報一名小童於屯門黃金海岸酒店泳池遇溺。消防通訊中心人員即時調派救護車前往現場，並向召喚者提供調派後指引。救護車於7分鐘後到達。

救護人員到場時，有一名自稱醫生的人士正為小童施行心肺復甦法，當時小童已不省人事，被連接上由酒店泳池提供的自動心臟除顫器，正進行心律分析。及後，救護人員隨即接手為小童在現場進行治理，送院途中繼續為小童施行心肺復甦法，及換上消防處的除顫監護儀。

救護車於上午11時31分將小童送抵屯門醫院，作進一步治理。消防處會按既定機制檢視相關的個案。

黃金海岸酒店：對意外非常難過 全力配合當局調查

屯門黃金海岸酒店表示，對於當日早上發生於酒店泳池的意外，感非常難過，並向男童家人致以深切慰問和提供適切協助。

酒店又稱，有關政府部門正就意外進行調查，暫未能提供其他資料，酒店當全力配合有關調查。