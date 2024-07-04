海關截香港往印度人造花貨櫃　檢1,000萬元電腦主機

上周五（6月28日），海關透過風險管理及情報分析，鎖定一艘由香港前往印度清奈的遠洋船，並揀選一個報稱載有人造花的40呎貨櫃進行X光檢驗。X光發現可疑影像，顯示出貨櫃中間及後半部分的密度及形狀，與報稱的人造花不脗合，相信櫃內有兩種貨物。影像亦顯示貨物屬深色及排列整齊，與人造花密度低及體積少不相符。人員相信櫃內藏有走私貨物，打開檢查後，發現大量未列艙單的電腦主機，市值1,000萬元。



海關指X光檢驗顯示貨櫃內有兩種貨物。（黃煦緻攝）

海關指出，涉事貨櫃報稱重量為20噸。海關調查所得，印度本地市場有人造花供應，價值不昂貴，所以利用遠洋船出口人造花至印度，並且以人造花為單一貨物的情況不常見。而人造花貨櫃一般重量為1至2噸，利用40呎貨櫃運人造花到印度，並不符合成本效益，加上貨櫃不尋常的重量，引起海關人員注意。

當關員打開貨櫃後，發現外層的確放有人造花，但深處發現大量經重新包裝的電腦主機。海關指，不法分子千方百計，利用已報關貨物進行掩飾，企圖蒙騙海關人員的視線。海關不排除不法分子利用迂迴路線，先將貨物運送至印度，再走私至內地，若成功走私至內地，此批貨物可逃稅130萬港元。海關會繼續追查貨物來源地及最終目的地。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

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海關會繼續以風險管理和情報分析為原則，制定全方位打擊走私的策略，同時會加強與內地及其他地區的情報交流，適時採取聯合行動。 海關重申，走私屬於嚴重罪行。 根據《進出口條例》，任何人如果輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬及監禁7年。

市民如果有任何有關走私活動的資訊 ，可致電海關24小時熱線（2545 6182） 或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk） 或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）向海關舉報。