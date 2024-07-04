粉錦公路私家車被撞釀3傷　司機浴血昏迷困車內　貨車司機被捕

粉錦公路發生嚴重車禍。今日（4日）傍晚約5時49分，一輛貨車沿粉錦公路往元朗方向行駛，途經近蕉徑蔬菜產銷及貸款有限責任合作社對開時懷疑收掣不及，攔腰撞及一輛由營盤村一條小路駛出的私家車；私家車司機一度被困車內。救援人員趕抵救出姓李（59歲）司機，發現他頭部流血，陷入昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院救治；私家車上一名姓李（20歲）女乘客全身受傷，牙齒受損，與貨車司機同被送往北區醫院治理。警方經調查，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪拘捕姓陳（20歲）貨車司機。



網上圖片可見，事後私家車司機頭破血流坐於車內待援，消防正設法救出傷者；涉事私家車右邊車身凹陷損毀，零件散落一地，多名市民在旁了解情況。

運輸署表示，因交通意外，粉錦公路（來回方向）近蕉徑的全線一度封閉，其後解封。

一輛私家車及一輛貨車在粉錦公路相撞。（馬路的事討論區／Bosco Chu）

警方表示，今日（4日）下午5時49分，輕型貨車沿粉錦公路向元朗方向行駛，私家車沿一小路往粉錦公路行駛。當駛至粉錦公路時，兩車懷疑相撞，救護員接報到場，59歲李姓私家車男司機頭部受傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，20歲陳姓輕型貨車男司機同樣受傷，20歲李姓私家車女乘客則手腳和口部受傷，清醒被送往北區醫院治理，經初步調查後，陳男涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。

一輛私家車及一輛貨車在粉錦公路相撞，私家車司機頭破血流，坐於車內待援。（馬路的事討論區／Bosco Chu）

一輛私家車及一輛貨車在粉錦公路相撞。（蕉徑蓮塘營盤村突發交通吹水聯誼會／Renee Wong）