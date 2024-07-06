荔景邨企圖強姦｜邨民望加強巡邏　女街坊不出夜街：垃圾留朝早倒

荔景邨昨午（5日）發生企圖強姦案，一名手抱嬰兒的26歲女住客，險遭持𠝹刀的66歲陌生漢推入屋侵犯，幸事主家人及時趕返及報警，疑犯事敗就擒。今早（6日）記者重返荔景邨了解，街坊指多年來邨內治安算尚算可以，只是平日較少警察巡邏。事件亦令一眾街坊嘩然，莫不感擔心，有女街坊坦言晚上8時後不敢出街：「垃圾留返朝早倒。」男街坊則表現憤慨，直言：「見到就質多佢兩拳。」



街坊指多年來邨內治安算尚算可以，只是平日較少警察巡邏。（林澤鋒攝）

一名女街坊受訪時稱，昨日從新聞報道中知悉事件，有義工亦提醒她要小心個人安全。她自言甚少出夜街：「（夜晚）8點鐘都唔夠膽出街，連垃圾都唔出嚟丟，因為人人都閂哂門，萬一有個鹹濕佬喺𨋢口，但求就手，只係女人，咁你就麻煩㗎啦！我啲垃圾留返朝早倒。」她指邨內甚少見到警察，保安亦很少理事，唯有希望街坊「一眼關八」，自己保護自己。

有男街坊則相當憤慨，直言：「如見到（風化犯）就質多佢兩拳，見唔到就冇計。」又指斥昨日作案的疑犯「呢條友係咪黐線㗎」。另一名不願透露姓名的女街坊表示，事件發生後感到擔心，「小心啲囉，本身香港都幾安全㗎，而家搞到咁嘅樣，唔知點解」，她指疫情後警方似乎甚少巡邏，期望警方可以加強巡邏。

街坊指多年來邨內治安算尚算可以，不過平日較少警察巡邏。（林澤鋒攝）

事件令一眾街坊嘩然，莫不感到擔心。（林澤鋒攝）

事發於周五（5日）荔景邨風景樓，一名26歲女住客手抱嬰兒歸家時，據報遭一名持10厘米長𠝹刀的陌生漢強行推入屋企圖強姦，女事主伺機致電家人，家人及時趕返及報警，雙方發生糾纏，最終警員及時趕抵，姓梁（66歲）疑犯涉嫌「嚴重入屋犯法」被捕扣查。混亂間，女事主、其50歲母親及51歲男親友、疑犯共4人受傷，被送往瑪嘉烈醫院治理。案件交由葵青警區重案組跟進。

消息稱，疑犯一直尾隨跟蹤抱嬰女事主，當女事主返抵家園開門期間，疑犯隨即亮刀指嚇，將她推入屋，更逼令她脫褲；幸女事主機警拖延，藉詞「餵奶」，令疑犯放低戒心沒有將其推上床，再伺機致電居於附近的母親。雖然未能說明險境，但語氣有異令母親起疑，立即偕一名男親友趕抵及報警，糾纏間警員趕至，終將疑犯擒獲。

疑犯黑布蒙頭送院。（羅日昇攝）

女事主一名男親友受傷送院，協助調查。（羅日昇攝）