沙田疑現虐貓狂徒　捉擒按壓地上扭貓頸　警瀝源邨拘37歲涉案男

社交媒體Facebook近日廣傳一則帖文，指一名男子於7月5日在沙田區一屋苑平台徒手襲擊一隻家貓。有關帖文指，帖主在平台發現一隻屬於街市店舖放養的黃貓，被一名男子從後偷襲撲倒，再捉擒貓咪按壓地上，嘗試扭曲貓咪前爪及折頸，帖主見狀呼喝制停，虐貓男亦隨即離去。帖主在文中指出，已就事件報案。



警方回覆指，近日於網上社交媒體留意到相關帖文。沙田分區特遣隊主動跟進案件，經深入調查後，於周一（8日）在沙田瀝源邨一單位，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名37歲姓樊本地男子。他現正被扣留調查。行動中，人員檢獲被捕男子犯案時所穿衣物。案件交由沙田警區動物罪案警察專隊跟進。案中家貓經初步檢查沒有表面傷痕，已交回其主人照顧，並將送往愛護動物協會進一步檢查。



一名男子從後偷襲撲倒，再捉擒貓咪按壓地上，嘗試扭曲貓咪前爪。（Facebook香港貓店長關注組 Yan Ho）

帖文提及，事主形容當時在沙田好運中心松林閣平台「聽到隻貓慘叫，我即刻沖（衝）翻回頭」，目擊一名男子從後偷襲貓咪，將牠一手按壓地上，「肚腩向上，（男子）再用左手扭佢（貓咪）隻前手（爪）」，事主立即呼喝制停，惟男子並沒放手，更將手伸向貓咪頸部向右扭，狀似要強行折斷貓頸。

至帖主趕到施襲男子身旁，男子終肯放手，貓咪也得以逃脫離開。帖主指，施襲男子不斷喃喃自語重複「佢搞到我流血」，事後亦拍攝下虐貓男的身影，將事件公開於網上。

有貓義工證實遇襲的貓貓叫毛毛，是一隻3至4歲已絕育的貓女，為好運中心街市魚檔職員所放養。（Facebook香港貓店長關注組 Yan Ho）

有貓義工證實遇襲的貓貓叫毛毛，是一隻3至4歲已絕育的貓女，為好運中心街市魚檔職員所放養。（Facebook香港貓店長關注組 Yan Ho）

及後，關注動物權益的網絡媒體《香港動物報》亦有跟進相關事件。證實遇襲的貓貓叫毛毛，是一隻3至4歲已絕育的貓女，為好運中心街市魚檔職員所放養，主人一度答應帶回家養，後來又帶回魚檔，計劃買一個兩層鐵籠，又呼籲街坊發揮守望相助精神，留意其他社區動物的情況。

帖主拍攝下虐貓男的身影，將事件公開於網上。（Facebook香港貓店長關注組 Yan Ho）

警方重申，殘酷對待動物屬嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，最高可被判監禁3年。