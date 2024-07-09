麗瑤邨單位起火3貓喪生　老翁逃生時跌倒受傷

荔景麗瑤邨發生火警。今日（9日）下午5時09分，消防接獲多名麗瑤邨喜瑤樓住戶報案，指有單位起火冒煙。消防出動一條喉及一隊煙帽隊，並於5時40分將火救熄。涉事單位窗戶燒到變形，樓上5層單位窗戶亦被熏黑，消防正調查起火原因。事件中，有3隻貓不幸葬身火海，至少5名住戶報稱受傷，在現場治理後，其中1名逃生時於梯間絆倒的老翁需送院治理。喜瑤樓現場逐步解封，除起火樓層外，居民可陸續回家。



起火單位窗戶燒至變形，燻黑樓上5個單位窗戶。（林振華攝）

事發時，消防接獲求助，指起火單位內有貓隻被困，而同層單位亦有1名8歲男孩、9歲女童、年約70歲老婦未能離開。消防接報到場後，將受困住戶全數救出；惟兩隻雄性及一隻雌性貓，分別兩隻英國短毛貓及一隻唐貓命喪火場，消防為其身披白布，轉交愛護動物協會處理。

火警期間，人員封鎖大廈附近數百米路段以便救援，並疏散約200名居民到附近公園位置。一名75歲老翁自行疏散期間，不慎在樓梯間絆倒受輕傷，被送往瑪嘉烈醫院送院治理。

一名75歲老翁逃生時不慎絆倒，需送院救治。（林振華攝）

事件中，3隻貓不幸喪生，人員為其蓋上白布，轉交愛護動物協會處理。（林振華攝）

警員在公園設封鎖線，居民需登記後方能進入。天文台今日發出酷熱警告，疏散現場日光直射，不少居民需要開遮擋太陽。一名懷疑是起火單位戶主的女子到場後，情緒激動。

疏散現場烈日當空、環境擠迫。（林振華攝）

圖中黑衫女子為懷疑是起火單位住戶，情緒一度激動、落淚。（林振華攝）