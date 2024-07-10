警西九龍搗破兩個賣淫場所　檢避孕套等大批證物　11人被捕

警方表示，昨日（9日）分別在深水埗區和旺角區打擊非法賣淫行動，搗破2個賣淫場所，檢獲避孕套和按摩油等大批證物，總共拘捕11人。



警方在深水埗拘捕8人。（警方提供）

其中，深水埗警區特別職務隊經深入調查和情報分析，本周二（9日）在區內展開代號「戈壁」及「風盾」的反賭博及打擊非法賣淫行動，突擊搜查鴨寮街1個單位，並搗破1個懷疑非法賣淫場所及非法麻雀賭場，警員在單位內檢獲避孕套、按摩床、按摩油、毛巾、麻雀枱及麻雀等。

警員在場拘捕1名53歲姓蕭女子，她涉嫌「管理賣淫場所」及「經營賭博場所」；4名本地男子及3名本地女子年齡介乎49歲至72歲，則分別涉嫌「協助管理賣淫場所」及「在賭博場所內賭博」被捕。被捕人正被扣留調查。

警方在旺角區拘捕3人。（警方提供）

另外，旺角警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨午（9日）展開代號「搜鷁」的打擊非法賣淫行動，突擊搜查界限街2個單位，搗破1個懷疑賣淫場所，警員拘捕1名47歲姓李本地男子，涉嫌「管理賣淫場所」及「協助及教唆他人違反逗留條件」，2名分別為38歲及41歲的內地女子則涉嫌「違反逗留條件」被捕，警員在行動中檢獲記帳簿、避孕套及毛巾等證物。

警方檢獲大批證物。（警方提供）

該名被捕男子已被控1項「管理賣淫場所」罪及兩項「協助及教唆他人違反逗留條件」罪，案件將於本月18日在西九龍裁判法院提堂。另外2名女子則被控各一項「違反逗留條件」罪，案件將於今日（10日）在西九龍裁判法院提堂。

警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。