粉嶺拐童疑雲｜可疑女子跟蹤學童兼搭訕　目擊家長：去到邊跟到邊

粉嶺祥華幼稚園驚傳有K1學童昨日被普通話女子跟蹤，校方向全校家長發特別通告，呼籲接送子女時加倍小心看顧，警方特遣隊今日亦在校園附近加強巡邏。《香港01》記者接觸到發現可疑人的家長，她指該名女子在公園跟蹤學童，「去到邊跟到邊﹐有撩講嘢，不停喺（小朋友）面前拍手『很棒！很棒！』咁」，觀察良久得悉非家長時，即上前對質並拿起相機欲拍攝，對方才匆匆離去。



粉嶺中心對開遊樂場距離祥華幼稚園約200米。（羅敏妍攝）

徐太憶述發現可疑女子的經過稱：「見到個女人怪怪哋，廿七八歲，不停跟住其中一個學生，（女子）講國語，去到邊跟到邊。」徐太觀察一會後覺得不妥當，於是詢問該學童的家長是否相識，對方否定後，徐太馬上呼喚學生，並拿起手機嘗試拍攝女疑人外貌，但被她匆匆離去。

徐太嘗試拍攝疑人外貌，但被對方火速逃去。（蔡正邦攝）

徐太說：「跟咗（小朋友）兩三分鐘，不停喺面前拍手話『很棒、很棒』撩佢，不過小朋友無理，可能聽唔明。」徐太坦言難以判斷該名女子是否有精神問題，還是意圖不軌：「我攞起電話佢就走，識得避鏡頭，笑住口拎轉面走。」而她離去前，似乎同自己身後一名男子打眼色，懷疑有同伴，「另一個媽媽見到係有個男人，但我見唔到，喺我背脊。」

中午時分，有軍裝警員巡經幼稚園外。（羅敏妍攝）

至於被跟蹤學童的家長李小姐稱，其女兒於上星期和上周分別遭同一名男子跟蹤，她不肯定是否昨天的同一人。李小姐說，一個多月前她抱着女兒行經粉嶺中心附近，「佢跟住我哋過馬路，一路跟住一路跟住，我同街巿職員講囉！」期間對方沒有說話；前幾日對方又再出現，她和女兒途經銀行，連忙向職員求助，驅趕對方。

李小姐形容該名男子「40至50歲，皮膚好黑，似大陸人，孭住游水嗰啲袋。穿有領T裇，唔高大，黑黑實實」。她不肯定對方動機：「覺得佢係咪有問題嗰啲呢？笑笑口咁，唔係諗佢係拐子佬，諗係咪（精神）有問題。」昨日事發時她沒有見到這名男子，不肯定是否可疑女子的同伴；李小姐稱擔心女兒安全「去到邊都拖到實」。

李小姐的女兒昨日被可疑女子跟蹤及搭訕，令她十分擔心。（蔡正邦攝）

便衣警員到幼稚園了解情況。（羅敏妍攝）

基督教香港信義會祥華幼稚園校長，向家長發特別通告，呼籲小心看顧子女。

基督教香港信義會祥華幼稚園校長給全校家長的一張通告，內容稱「有家長分享是日（7月9日）中午放學時段，發現一名操流利普通女士形跡可疑，在粉嶺中心對開的公園徘徊，然後一直釘着及跟隨其中一位K1孩童玩耍，幸好被家長及時發現及喝該名女士，隨後她才悄悄與遠處的另一名男子離開。家長們擔心區內出現誘拐集團，呼籲父母們接送學童時要加倍小心看顧，切勿放任讓子女自行走動。」

《香港01》就此向學校查詢，課程主任稱不方便透露，詳情見通告內容，沒有補充。上午11時左右，記者在學校門外見到便裝警員，據了解是上水警區特遣隊因應事件，在區內加強巡邏。

祥華幼稚園驚傳有學童被跟蹤。（羅敏妍攝）