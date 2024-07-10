警深水埗一連兩日反毒品行動破兩案　拘3人檢多種毒品值逾$84萬

警方一連兩日於深水埗區內打擊毒品。其中油尖警區特別職務隊人員昨日（9日）在汝州街拘捕一男一女，並起獲市值約80萬元的不同類型毒品，包括可卡因、含有「依托咪酯」的電子煙彈及氯胺酮。深水埗警區特別職務隊人員今日（10日）亦展開反毒品行動，於南昌街拘捕一名男子，檢獲市值4.3萬元的懷疑海洛英。



警方昨日（9日）在深水埗汝州拘捕兩名男女，起獲市值約80萬元的毒品，包括可卡因、含有「依托咪酯」的電子煙彈及氯胺酮。（警方提供）

油尖警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，昨日展開打擊毒品行動，其間在深水埗汝州街附近發現一名本地男子形跡可疑，遂上前截查，在他身上搜出約12克懷疑可卡因，以及40粒懷疑含有「依托咪酯」、俗稱「太空油」的電子煙彈。

其後，人員於上址一個單位內再檢獲約700克懷疑氯胺酮（K仔），300克懷疑可卡因，及81粒「太空油」電子煙彈，合共市值約80萬元，並拘捕另一名於單位內的本地女子。該兩名均為28歲的男女，涉嫌「販運危險藥物」被捕，他們現正被扣留調查。案件由油尖警區特別職務隊第二隊繼續跟進。

油尖警區特別職務隊人員在深水埗拘捕兩名男女，涉嫌「販運危險藥物」。（警方提供）

油尖警區特別職務隊人員在深水埗拘捕兩名男女，涉嫌「販運危險藥物」。（警方提供）

另外，深水埗警區特別職務隊人員根據情報及深入調查，今日在區內展開代號「晴天」的反毒品行動，在南昌街截查一名可疑男子，並在其身上檢獲約57克懷疑海洛英。該名74歲本地男子涉嫌「販毒」被捕，他現正被扣留調查。行動中，人員檢獲的毒品市值約4.3萬元。

深水埗警區特別職務隊人員拘捕一名74歲男子，起獲市值4.3萬元海洛英。（警方提供）

警方強調一直嚴厲打擊區內黑點的販毒活動，並採取零容忍態度，協助市民遠離毒品禍害。販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。