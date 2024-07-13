78歲蓮姐聽力損感失意　加入耆樂警訊重生　成荃灣最年長滅罪大使

荃灣區撲滅罪行委員會今日（13日）舉辦「荃灣區滅罪開展禮」，委任新一批荃灣區滅罪大使，包括年屆78歲的劉玉蓮女士（蓮姐），她除了是區內年紀最大的滅罪大使，同時亦是荃灣區耆樂警訊的始創會員。蓮姐分享個人經歷，她熱愛唱歌，卻因多年前遭遇意外頭部重創，被診斷患有耳骨退化症，「我失去了與家人朋友交流的能力，也失去了我最大的快樂——唱歌。」她因而失去求生意志，後來加入荃灣區耆樂警訊，認識其他老友記，慢慢學會接受自己的變化，尋回新的生活重心，並透過不同義工活動幫助他人。



年屆78歲的劉玉蓮女士（右）除了是區內年紀最大的滅罪大使，同時亦是荃灣區耆樂警訊的始創會員。（警方圖片）

蓮姐退休前是一名衣服修補工人，獨自撫養兩個兒子。她熱愛唱歌，經常在比賽中獲獎，惟60歲那年遭遇嚴重意外，導致頭部受傷，並被診斷患有耳骨退化症，令她失去與家人朋友交流的能力，亦不再能夠唱歌，覺得自己成為家人負擔，生活失去意義，「那時候，我感覺整個世界都崩塌了」，更令她有放棄生命的念頭。

直至2014年，她在社工和家人的鼓勵下，加入了剛成立的荃灣區耆樂警訊，找到了新的人生方向。她認識一群同樣面臨各種人生挑戰的老友記，他們互相扶持，共同成長，令蓮姐「慢慢學會了接受自己的變化，也找到了新的生活重心。」

透過參與耆樂警訊的各項活動和義工服務，蓮姐重拾對生活的熱情，也感受到被需要的價值，每天都過得很充實，「我可以幫助其他人，這讓我感到非常有意義。」

今年，蓮姐成為年紀最大的荃灣區撲滅罪行大使，她希望能夠運用自己的生活經驗，特別是在防騙方面，向其他長者傳遞重要信息，幫助大家提高警惕。同時鼓勵更多長者走出來，參與社區活動，一起為建設安全和諧的社區出一分力。

荃灣區耆樂警訊會長會主席蘇陳偉香表示，她見證耆樂警訊的發展過程及會員的成長。耆樂警訊通過各種活動，豐富長者的晚年生活，為他們提供繼續貢獻社會的機會，有助減少長者孤獨感和提升自我價值，還能促進跨代理解和社區和諧。同時亦積極向其他長者宣傳防騙知識。蘇陳偉香亦透過不同活動，認識來自不同背景的會員，發現大家都非常熱心公益，希望透過自己的力量回饋社會。她指每個耆樂會員都秉持耆樂的宗旨「耆樂精神 助己助人」。蘇陳偉香亦指，期望能夠吸引更多年輕人參與，促進長幼共融。