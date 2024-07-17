警破將軍澳尚德邨製毒工場檢$220萬貨　55歲男疑因欠債犯案被捕

將軍澳警區反三合會行動組根據情報分析及深入調查後，今（17日）中午在將軍澳區展開反毒品行動，突擊搜查尚德邨尚仁樓一個公屋，成功搗破一個製毒工場，檢獲約1,176克懷疑霹靂可卡因、約992克懷疑可卡因、製作毒品的原材料及一批製毒工具，市值約220萬元。經初步調查，一名55歲無業男子涉嫌「製造危險藥物」罪被捕，他現正被扣留調查。



警方搗破一個製毒工埸，於行動中檢獲約1,176克懷疑霹靂可卡因、約992克懷疑可卡因，製作毒品的原材料及一批製毒工具。（任葆穎攝）

將軍澳警區反三合會行動組主管、偵緝督察呂朗澄稱，警方根據情報分析及深入調查後，鎖定將軍澳尚德邨尚仁樓一個面積約200呎的單人公屋單位，懷疑有人利用單位製造危險藥物。

警方於今日中午時分，見時機成熟後於該單位外截查一名男子，並在其單位內檢獲約1,176克懷疑霹靂可卡因、約992克懷疑可卡因、製作毒品的原材料及一批製毒工具，包括電子磅、電磁爐及煮食用具。行動中，警方檢獲毒品的總市值約220萬元。被截查的55歲無業男子則涉嫌「製造危險藥物」被捕。

警方在將軍澳尚德邨搗破一個製毒工埸，於行動中檢獲約1,176克懷疑霹靂可卡因、約992克懷疑可卡因，製作毒品的原材料及一批製毒工具。（任葆穎攝）

警方在將軍澳尚德邨搗破一個製毒工埸，於行動中檢獲約1,176克懷疑霹靂可卡因、約992克懷疑可卡因，製作毒品的原材料及現金等。（任葆穎攝）

呂朗澄表示，被捕男子擔任「廚師」角色，在單位中將原材料加工製造成霹靂可卡因，然後再將毒品分裝成小包出售，主要用作供應於東九龍區的毒品市場。警方經初步調查，相信被捕男子因債務問題而為販毒集團製作毒品，以獲取報酬。

呂續稱，在是次案件中，警方留意到有不法份子利用公共房屋進行非法活動，並強烈譴責濫用公屋行為，會交由相關部門跟進。據了解，製毒工場只營運了約一星期，而被捕男子則欠債約30萬元。

警方在將軍澳尚德邨搗破一個製毒工埸，檢獲一批製毒工具，包括電子磅、電磁爐及煮食用具。（梁偉權攝）

警方在將軍澳尚德邨搗破一個製毒工埸，檢獲一批製毒工具，包括電子磅、電磁爐及煮食用具。（梁偉權攝）

警方在將軍澳尚德邨搗破一個製毒工埸，檢獲一批製毒工具，包括電子磅、電磁爐及煮食用具。（梁偉權攝）

警方重申，製造及販運危險藥物是極嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。警方指以是次檢獲毒品數量為例，法庭量刑起點為23至26年的監禁，提醒市民不要因一時貪念而以身試法。