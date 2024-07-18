珍惜生命｜彩盈邨退休消防員危站簷篷29小時　飛將軍游繩驚險救回

牛頭角彩盈邨一名66歲男子，昨午（17日）開始危站單位外牆簷篷，期間風雨交加、經歷黃雨。直至今（18日）晚9時許，事主企跳近29小時後，消防「飛將軍」從樓上游繩而下，左右夾擊合力將事主救回安全位置，期間事主一度腳部懸空「吊吊揈」，消防員大叫「唔好放棄呀！」情況十分驚險。



消息稱，事主姓林（66歲），為一名退休消防員，患有抑鬱症，須定期往醫院覆診及服藥，據悉企跳期間曾因家事而要求接觸消防福利官。警方正調查事件。

事主送院治理。（梁偉權攝）

事主獲救前危站窗外簷篷。（梁偉權攝）

事主獲救前危站窗外簷篷，人員極力游說，消防「飛將軍」在樓上單位候命。（梁偉權攝）

案發於昨日（17日）下午約4時29分，事主由彩盈邨盈安樓一單位攀出窗外，危站簷篷。消防員在地面張開救生氣墊戒備，同時派出「飛將軍」在樓上單位候命；警方談判專家亦趕抵展開遊說。

今午（18日）所見，事主一直危站外牆簷篷。（鄭嘉惠攝）

今午現場所見，事主並未理會救援人員，反手扶住外牆水管，站在簷篷通宵達旦。其間只是向上或向下張望，既沒飲水，也沒坐下休息。

消防員在地面張開救生氣墊。（鄭嘉惠攝）

事主危站彩盈邨盈安樓外牆簷篷。（鄭嘉惠攝）

事主危站彩盈邨盈安樓外牆簷篷。（鄭嘉惠攝）

事主危站彩盈邨盈安樓外牆簷篷。

男事主危站單位窗外。

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消防員通宵在場救援。