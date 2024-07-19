消防觀塘搗非法加油站將檢控一男　檢2000公升柴油值$4萬

昨（18日）晚約6時30分，消防處打擊非法燃油轉注特遣隊在觀塘區一帶進行針對性打擊非法加油活動行動，於祥業街搗破一個非法加油站，檢獲約2,000公升柴油，市值超過4萬港元。



行動中，消防處人員發現一部貯有柴油的輕型貨車及大批入油工具，並截查一名男子，懷疑與案件有關。他涉嫌違反《危險品條例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。同時，本處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。

消防處人員於觀塘祥業街搗破一個非法加油站，檢獲約2,000公升柴油，市值超過4萬港元。（消防處提供）

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動。處方重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。

此外，在新修訂《危險品條例》下，柴油的一般豁免量為500公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。

消防處人員於觀塘祥業街搗破一個非法加油站，檢獲約2,000公升柴油，市值超過4萬港元。（消防處提供）

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。市民可致電消防處24小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。