荃灣工人搭棚墮斃｜勞工處發暫時停工通知書　停止搭建竹棚等工序

荃灣柴灣角街95號華俊工業中心發生奪命工業意外。今日（20日）中午11時58分，警方接報有男工人由15樓墮下，重傷昏迷，57歲姓李事主被証實當場身亡，案件列工業意外處理。勞工處稱，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈外牆搭建、更改、拆卸、使用竹棚架，直至有關承建商已採取措施消除危害而獲勞工處信納方可復工。



勞工處亦指，為事件感十分難過，並對其家屬致以深切慰問，會全速進行調查，確定意外成因，查找有關持責者法律責任，提出改善措施。若發現有違例事項，定依法處理。

勞工處呼籲，僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

勞工署指，據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁2年。

勞工處稱，會於日內透過其「職安健 2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生；並會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。

男工人由15樓墮下，當場身亡。（讀者提供圖片）

據了解，事主當時爬出15樓外牆準備搭棚，作維修冷氣之用，身上繫有安全帶，但相信尚未扣在固定物件上，其間他懷疑跣腳，連人帶安全帶墮下。工友沒有目擊經過，惟聽到事主大叫，上前查看驚見佢意外墮地，於是報警。事主墮下期間疑曾撞到大廈外牆石壆，左腳骨折扭曲，肝腦塗地慘死。

現場所見，救援人員到場後用黑膠袋及帳篷遮蓋工人遺體，地面留有血跡。警方登上15樓單位調查，又向在場工人了解情況。

警方用帳蓬遮蓋遺體調查。（翁鈺輝攝）

死者高處墮下身亡。（讀者提供圖片）

事後，香港建造業總工會理事長周思傑及工聯職安協會執行委員會副主席葉偉明到場了解，並提醒工人，當要到外牆工作時，要穿著防滑鞋，並配戴安全帶及救生繩等安全繫穩裝置。立法會議員郭偉强亦有到場，他關注現場是否需要有監工，如有，監工應確保繫穩裝置峙能妥善供於工人使用。

根據勞工處編制的《安全帶及其繫穩系統的分類與便用指引》，工人如有在高空工作，如要使用安全帶，安全帶必須與懸掛繩、固定的繫穩物、獨立救生繩或防墮器配合使用，防止工人從高處墮下。固定繫穩物可以是嵌入的有眼螺栓、堅固的樑架或建築物的硬柱。當選定固定物為安全帶的固定繫穩物時，須由專業結構工程師評估該固定物的強度及穩定性，不要把安全帶的懸掛繩繫於欄杆、臨時支架或竹棚的任何一處、或任何輸水、煤氣或排水管上，因這些結構或裝置在設計上並不可以承受突然的震盪或衝力。

男工人由15樓墮下身亡。（讀者提供圖片）

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警方在工廈地面拉開封鎖線。（翁鈺輝攝）

15樓一部冷氣機的背板打開，有人員在單位內調查。（林澤鋒攝）