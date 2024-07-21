屯門富泰停車場現「碰碰車」　53歲男疑誤踩油門四圍撞　6車損毀

位於屯門富泰邨的停車場竟發生「碰碰車」交通事故。今日（21日）上午8時許，一名53歲姓許男司機於富泰停車場內，駕駛一輛豐田私家車時，懷疑因誤踩油門，失控撞向停泊於四周的另外5輛私家車，幸意外中無人受傷。意外發生後，許姓男司機自行向警方報案，酒精呼氣測試結果為0微克。



肇事豐田私家車型號為Toyota MARK X，車身四周皆有損毀。（黃梓霖攝）

肇事豐田私家車已停泊於這個車位多年。（黃梓霖攝）

《香港01》記者下午返回現場查看，發現涉事的豐田MARK X仍停泊在車位內，其車身四周都有碰撞造成的損毀，地面留有車胎痕跡，未知是否意外期間留下。

停泊於MARK X前後左右的車輛全部被撞毀，包括左右兩旁的寶馬及Tesla私家車，停泊在正後方﹑右前方﹑右後方的本田﹑福士﹑豐田私家車同受殃及。部分車輛在意外後已駛離停車場。

受影響的本田私家車車主鄭先生接受訪問時透露，警察致電後才得知愛車被撞，不僅車尾被撞凹，更無法入波發動車輛，懷疑碰撞期間變速器被撞散，現時等待拖車拖走愛車檢查。

鄭先生指開首以為愛車僅車尾被撞凹，但試車發現車身震動不止，更無法入波。（黃梓霖攝）

鄭先生指，今晨姓許男司機曾乘坐輪椅再現身停車場，與眾車主相討賠償事宜，他承認事故責任，並承諾會由保險公司向各受影響車主賠償，不過並未提及事故起因。鄭先生又指肇事MARK X已停泊於這個車位多年，自己亦停泊在其後方8年之久，以往從未發生類似意外。

意外發生後，地面留有剎車痕。（黃梓霖攝）

原本停泊於肇事私家車右後方的福士私家車亦受波及，在意外後暫時另覓位置停泊。（蔡正邦攝)