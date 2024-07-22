自稱上網學整搖頭丸　大角咀商廈闢製毒工場　19歲無業青年被捕

香港海關搗破一個位於大角咀的搖頭丸製毒工場，檢獲42公斤各類型化學品、4.3公斤搖頭丸、125克海洛英及一批製毒工具，市值110萬元，拘捕一名相信為製毒師的男子。



被捕19歲男子中學已輟學，有黑幫背景，報稱無業，自稱在網上學習製毒知識。海關強調製毒過程有爆炸可能，在商業大廈單位擺放大量易燃品，對其他租戶及市民非常危險。但相信已經成功瓦解一個供應本地市場的製毒工場。

涉事製毒工場位於商業大廈一個約200尺單位，雖然面積不大，但已經是一條龍製毒工場，包辦原材料、製毒及分銷。（翁鈺輝攝）

香港海關毒品調查科高級調查主任張廣達講述案情，涉事製毒工場位於大角咀一商業大廈一個約200呎單位，設有一個洗手間，屋內放置了製毒原料、枱等，並非居住用途。雖然單位面積不大，但已經是一條龍製毒工場，包辦原材料、製毒及分銷。製毒工序包括加熱、提煉、蒸餾，以及將晶體變成常見的固態毒品，相信工場營運約1個月。

海關根據深入調查，昨日（22日）在大角咀進行反毒品行動，截停一名目標男子，將他帶回商廈單位搜查，發現20種化學品，當中甲苯、乙醚、丙酮及硫酸是受管制化學品，相信此批化學品可用於製作搖頭丸。如該批化學品成功用於製作搖頭丸，可製作12萬粒約值1000萬元搖頭丸毒品。

海關於屋內共檢獲4.3公斤搖頭丸、125克海洛英，市值約110萬港元。人員隨即將該名男子拘捕，初步相信單位由他獨自控制及管有，一條龍經營製毒工場。

香港海關毒品調查科高級調查主任張廣達講述案情。（黃梓霖攝）

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張表示，涉事單位月租4800元，位處的商業大廈有不少租戶出入。毒販在工場內存放大量高度易燃、高度腐蝕性化學品，有機會火災甚至爆炸。海關今次檢獲的化學品部分是受管制危險品，有機會違反消防處化學品安全條例，而且理論上需要許可證才可以入口。

暑假臨近，毒販建立生產線供應本地市場，海關相信行動已成功從源頭堵截毒品，在匪徒成功製毒之前完全瓦解工場，避免毒品流入本地市場。

被捕19歲青年一條龍經營製毒工場，聲稱在網上學習製毒知識。（翁鈺輝攝）